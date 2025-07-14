花蓮醉客搭小黃起糾紛 竟挨司機持空氣槍射頭

花蓮縣吉安鄉一名酒醉乘客因車資爭執與計程車司機發生衝突，司機竟掏出空氣槍朝乘客頭部射擊遭警方逮捕。（警方提供）

2025/07/14 13:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉建國路一段驚傳槍響！一名酒醉乘客因車資爭執與計程車司機發生衝突，司機竟掏出空氣槍朝乘客頭部射擊，造成頭部擦挫傷，經送醫後已無大礙。花蓮警方迅速在花蓮市國盛八街前攔停洪嫌所駕駛的計程車，並從車上查扣空氣槍、鋼珠彈等證物，全案依傷害、恐嚇等罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方調查，68歲賴姓男子日前酒醉在吉安鄉吉安路一段搭乘計程車準備回家，途中賴男懷疑42歲洪姓司機繞路，雙方因車資問題爆發激烈口角，車行至建國路一段時，洪姓司機要求賴男下車，賴男情緒失控不讓司機離開，洪姓司機從車內取出空氣槍朝賴男開槍，隨後開車離開，所幸賴男只是擦挫傷，沒有生命危險。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後，由北昌派出所員警立即展開追查，迅速在花蓮市國盛八街前攔停洪嫌所駕駛的計程車，並從車上查扣空氣槍、鋼珠彈等證物，經初步檢測空氣槍威力超過法定標準，目前已送刑事局複驗，是否有超過殺傷力法定標準，全案依傷害、恐嚇等罪移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局長陳盈元表示，警方對於破壞社會秩序的案件絕不寬貸，對於不法行為立即快速打擊，並呼籲民眾遇有糾紛務必冷靜理性，切勿以暴力方式解決衝突，觸法害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

花蓮縣吉安鄉一名酒醉乘客因車資爭執與計程車司機發生衝突，司機竟掏出空氣槍朝乘客頭部射擊遭警方逮捕。（警方提供）

花蓮縣吉安鄉一名酒醉乘客因車資爭執與計程車司機發生衝突，司機竟掏出空氣槍朝乘客頭部射擊遭警方逮捕。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法