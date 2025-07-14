聯合國軍官詐騙再進化 瞎扯軍醫可幫忙看病還有價目表

警方向陳婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/14 13:19

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲陳姓婦人的丈夫長期患病，她長期照顧、身心勞累，某次使用手機通訊軟體認識自稱「David」的男網友。對方謊稱是聯合國派駐葉門維和部隊將軍醫生，在今年1月用「愛的禮物」老梗騙她匯錢，近來又食髓知味，謊稱能派不同國籍的軍醫，來台幫她丈夫治病。她依對方所說跑去銀行要匯款，幸虧被行員與警方聯手阻止，她這才發現自己被騙。

保七總隊第一大隊今天公布這起詐騙案例，同時也呼籲民眾，詐騙集團常以「遠距離愛情」為名行騙，透過甜言蜜語誘使民眾陷入虛幻戀情，再以協助醫療、贈送財物等理由要求匯款。民眾在面對網路交友時應提高警覺，可撥打165反詐騙專線諮詢，避免受害。

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警方調查，陳姓婦人與丈夫結婚多年，近年來丈夫健康狀況不佳，長期患病，她需要耗費許多精力與時間照料。她先前透過手機通訊軟體，輾轉認識一名自稱是David的男網友；David聲稱自己是聯合國派駐葉門維和部隊將軍醫生，還每天噓寒問暖，不久就擄獲她芳心。

今年1月，David用「愛的禮物」老梗，謊稱跨海寄東西給陳，但遭海關扣押，必須要繳稅金才能領出，她當時就依對方所說匯款。詐騙集團食髓知味，這幾個月來持續與陳寒暄、聊天，發現她丈夫長期患病，於是再次編理由來騙她。

David謊稱可以安排不同國籍的戰地軍醫，搭機前來台灣替她丈夫治病，但由於當地人手不足，因此需要盡快決定且支付相關費用。她信以為真，依對方所說，跑到台灣銀行鳳山分行打算臨櫃匯款25萬元。

陳前往銀行時，還謹記對方交代不可說出實情，起先面對行員詢問匯款用途時，謊稱是要支付衛浴設備費用。但行員追問相關細節她答不出來，行員隨即通報駐守台銀的保七員警。

員警趕來向陳勸說，她最終才說出實情，警方研判她落入詐騙集團跨國網路戀愛詐騙手法，拿出過往新聞案例向她勸說，她最終才放棄匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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詐騙集團謊稱可以安排外籍軍醫來台幫陳婦丈夫看病。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團謊稱可以安排外籍軍醫來台幫陳婦丈夫看病，還開出價目表。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團每天對陳噓寒問暖取得信任。（記者王冠仁翻攝）

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