北市精舍霸凌女信徒命案 北院裁准不採行國民法官制

佛教文學作家王薀。（資料照）

2025/07/14 14:18

〔記者張文川／台北報導〕宗教作家王蕰（本名王江鎮）等人，涉於去年7月颱風夜，在台北市區的精舍虐死蔡姓女信徒，台北地檢署今年3月依傷害致死等罪嫌起訴王薀等13人，其中王薀與3名「師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等4人現仍羈押禁見；台北地院依法分案採國民法官制審理，其中王江鎮等10名被告聲請不採行國民法官制，合議庭日前開庭詢問檢、辯意見後，認為本案案情複雜，審理及評議共須50日至60日，連日接續開庭勢必將對國民法官的工作、家庭生活產生極大影響，裁定本案「不行國民法官參與審判」制，回歸通常審判程序。

去年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在台北市大安區復興南路巷內的「水月草堂」內，命令信徒批鬥死者蔡女，凌虐致奄奄一息，24日凌晨2時許，精舍住持「耀智師父」吳慧珠及李淵源將死者推回精舍，3時許3人發現蔡女狀況有異，卻不報案，而是通報幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐商討對策，直到上午10點多才通報救護車，但蔡女已死亡。

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北檢指揮警方追查，今年3月起訴王蘊等13人，包括藝人李威，李威到案後表達悔意並供出重要案情，檢方同意李威轉為污點證人，起訴時建請法官減輕或免除其刑。

王薀等10名被告向法聲請「不行國民法官」制審理本案，認為本案自偵查起即有諸多偵查內容被公開，多家媒體以聳動標題報導，形成媒體公審、激化對立，造成社會大眾有罪心證，有未審先判預斷之虞，且被告高達13名，證人、鑑定人至少有28人，案情複雜，難以選任國民法官，也無法期待有效率的集中審理。

合議庭審酌後認為，推估本案檢、辯附理由拒卻的國民法官就可能高達56人，選任困難，而審理、評議共約須50至60日之間，連日接續開庭勢必對國民法官工作、家庭生活產生極大影響，使候選國民法官有拒絕被選任的高度可能性，造成選任程序困難甚至空轉。

證據已達103項，已開示之電子證據光碟達53片、檔案大小逾68GB，初步估計已至少要傳31位證人，詰問時間長達241.5小時，加上檢、辯及被告表示意見時間，以每日開庭詰問2名證人共7小時計算，至少需35個工作日不間斷調查，加計選任國民法官、開審、訊問被告、被害人家屬陳述意見、事實及科刑辯論、最後陳述、評議等，保守估計至少需5、60天才能完成，本案案情確屬繁雜，非經長久時日顯難完成審判，符合不行國民法官參審制的法定要件，故裁定本案不採行國官制。

至於被告主張的媒體報導污染民眾預斷，這項理由不被合議庭採納，認為現今網路資訊傳遞快速，社群媒體與影音平台盛行，若非離群索居，各種新聞報導本就唾手可得，何況故意犯罪致死案件本就是國民高度關心的議題，新聞媒體是促進資訊充分流通，滿足人民知的權利，形成公共意見與達成公共監督，以維持民主多元社會正常發展，本應提供多元資訊，不能據以認定會污染國民法官的心證。

檢方調查，王薀去年5月中旬不滿蔡女處理其財產失當、加之態度不佳，開始凌虐蔡女，命幹部剃光她頭髮，要蔡每天做五體投地「大禮拜」4、500次，7月23日開批鬥大會，命信徒強迫蔡做「小禮拜」向王蘊道歉。

幹部信徒拖行蔡女去淋雨，讓她的頭部或後腦撞地、強拉她起立再壓頭道歉、踢膝蓋後方強迫她下跪、打後腦杓加腳踢、雨傘戳身體等，先蔡女奄奄一息仍不罷手，凌虐到隔天凌晨2時，前後逾3個小時，致橫紋肌溶解等因休克死亡。

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