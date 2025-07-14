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    姊姊妹妹的最愛！警界 「郭富城」調台東永樂所即將從軍

    有「警界郭富城」美譽的警員吳念橋。（資料照）

    有「警界郭富城」美譽的警員吳念橋。（資料照）

    2025/07/14 13:53

    〔記者劉人瑋／台東報導〕有著酷帥外型的高人氣帥警吳念橋，在台東海岸線的成功分局轄區任職，被稱為警界「郭富城」，今天卻離開成功分局、改調台東分局永樂派出所，27日他就即將從軍去，直到明年1月才會再出現於台東。吳念橋會調到市區也讓不少成功同仁訝異，但隨之就能理解，「吳念橋老家在屏東，要就怪成功鎮沒有鐵路、交通不便吧！」

    吳念橋在成功分局服務約7個月，剛到任時就因深邃的五官、185公分的身高，精瘦且結實身材也可見好體格，加上時常帶著一幅墨鏡的帥酷模樣吸引許多姊姊級的民眾拍照，無論是偷拍或是合照皆有之，還有姊姊級民眾坐在先生車上，要求開近正在執行交管的吳念橋就為了近距錄影，影片在網路上也讓許多姊姊們十分激動。

    吳念橋外表冷酷，光從言談中就可知其人並非如此，更甚者，他在成功鎮期間，也因其有體能教練專長，還打報告於下班期間訓練長照老人，顯見其體貼也非僅於言談。至於會一直戴著墨鏡，吳念橋解釋，台東的太陽實在太強烈，眼睛會受不了。原來「酷」是太陽造成的。

    由於交通因素，吳念橋調至台東市區，但他說，成功鎮真的是個純樸的地方，人與人關係密切，無論是上下班，都容易重覆偶遇相同的民眾、大家也十分熱情，只是自己離開也未先告知，「昨天執行『明華園歌仔戲』勤務，今早就到台東報到，也實在難有反應時間」。成功分局同仁及長官則表示，吳是屏東子弟，每次要坐車回家又要轉車到市區再搭火車，多這道過程其實也麻煩，會調走也實在能理解。

    即日起，吳念橋即在永樂所服務，但在市區也僅10天不到，預計24日就要服役去，直到明年1月才會再回重返台東崗位。

    吳念橋即日起在台東分局永樂派出所服務，不久即將從軍。（記者劉人瑋攝）

    吳念橋即日起在台東分局永樂派出所服務，不久即將從軍。（記者劉人瑋攝）

    吳念橋即日起在台東分局服務永樂派出所，不久即將從軍。（記者劉人瑋攝）

    吳念橋即日起在台東分局服務永樂派出所，不久即將從軍。（記者劉人瑋攝）

    27日吳念橋就即將從軍去。（資料照，吳念橋提供）

    27日吳念橋就即將從軍去。（資料照，吳念橋提供）

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