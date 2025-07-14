公車司機罹糖尿病暈厥2分鐘連撞4車 買菜夫妻天人永隔

其中一輛遭撞機車的陳姓女乘客，被捲入公車車底，警消將其救出時已失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/14 13:12

〔記者陸運鋒／新北報導〕有糖尿病史的首都客運郭姓公車司機，昨傍晚行經新北市中和區時，才剛綠燈起步就突然暈厥2分鐘，期間衝撞、推擠前方4輛汽、機車，其中由丈夫載妻子出門買菜的陳姓婦人，遭捲入車底動彈不得，經警消協助脫困後，送醫搶救不治，今天下午檢警將相驗釐清死因，而郭男將依過失致死罪嫌送辦。

據了解，62歲郭姓司機罹患糖尿病10多年，定期都有在服用藥物控制，而去年才通過體檢換發駕照，他在昨天中午12時左右上班載客，期間休息20分鐘；據目擊乘客表示，郭姓司機行經事發前一站積穗國小站時，精神狀況就不太好，有急煞、暴衝的情況。

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中和警分局調查，郭男昨天下午駕駛首都客運307號公車，由北市撫遠街往板橋總站行駛，途中行經中和員山路、民安街口停等紅燈，郭男在綠燈起步時，疑似突然暈眩、意識模糊，往前接連撞擊前方賴男的計程車、黃男的賓士車、伍姓騎士及雙載機車共4輛汽、機車。

其中，雙載機車後座的54歲陳姓婦人，遭捲入公車右前方車底、動彈不得，61歲洪姓丈夫則急忙跳開逃過一劫，而郭姓司機暈厥了約2分鐘左右，才被路人搖醒，稱不知道事故如何發生。

據知，大批警消趕抵時，事故現場撞成一團，隨即將受困車底的陳女救出，但已經失去呼吸心跳，緊急送往雙和醫院搶救，但仍宣告不治，而她的丈夫在急救室悲痛萬分，難過的說「只是出門買個菜怎麼會這樣！」，對於夫妻頓時天人永隔，令警方也感到不捨。

據指出，郭男及其他4名駕駛第一時間被帶回交通分隊，駕駛酒測值皆為0，而郭男詢後將依過失致死罪嫌送辦，至於檢警將於今天下午進行相驗，後續將釐清死因及詳細事故原因。

郭姓男子駕駛首都客運307號公車，行經新北中和區時，疑因身體不是暈眩追撞前方4台汽、機車。（記者陸運鋒翻攝）

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