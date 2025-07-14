結婚43年辦除戶才知丈夫外遇生子 提告小三判賠20萬

台中黃姓男子20年前和吳姓女攤商外遇，妻子去年辦除戶登記才發現他外遇生子還領養，提告吳女台中地院判賠20萬元。（記者陳建志攝）

2025/07/14 13:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中黃姓男子和林姓太太結婚43年，去年10月黃男死亡，太太前往戶政事務所辦除戶登記，才赫然發現先生20年前和吳姓女攤商外遇，還領養兩人所生的兒子，氣得向吳女提告侵害配偶權，求償100萬元，吳姓小三辯稱，原配20年前就知道這段婚外情，如今才提告已超過請求時效，不過法官認為，吳女無法證明林女在辦除戶前就知道兩人外遇，判決吳女須賠20萬元。

這名林姓女子1981年和黃姓丈夫結婚，先生去年10月過世，前往戶政事務所辦除戶登記，赫然發現先生在2004年婚姻存續期間領養一名小孩，才知道先生和吳姓女攤商外遇生子，氣得提告侵害配偶權，求償100萬元。

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吳姓小三辯稱，2003年和黃男交往時並不知道他已婚，且2004年林姓妻子已經知道兩人有婚外情，卻在20年後才提起本件訴訟，已經超過侵權請求時效。

不過吳女在審理時坦承，懷孕後生小孩前，黃男在聚餐時聊到家庭跟工作，才知道黃男已有配偶，且從2004年兒子出生，一直到2024年黃男過世，幾乎每天都來探視兒子，關心他的生活起居、很疼他，還買車讓她接送兒子。

法官認為，兩人從2004年8月外遇生子後，持續不當交往至去年10月黃男過世，這期間持續破壞林女與丈夫間的家庭生活圓滿幸福，因吳女無法證明，原配在去年10月辦理除戶登記前就知道兩人外遇的不正常關係，因此還在損害賠償的請求時效內，判決小三要賠償原配20萬元。

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