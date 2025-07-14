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    小哥哥艾理又出事了！ 網路販售壯陽偽藥被抄10萬元交保

    檢警查扣相關偽藥1萬7千盒。（記者蔡清華翻攝）

    檢警查扣相關偽藥1萬7千盒。（記者蔡清華翻攝）

    2025/07/14 13:00

    〔記者蔡清華／高雄報導〕由知名網紅「小哥哥艾理」代言的壯陽保健食品「我弟很猛」等商品，被檢驗出含偽藥成分，橋頭地檢署發動搜索，查扣相關偽藥1萬7千盒，經統計出售偽藥已達14萬餘盒，金額達6000萬元，經拘提製造的生技公司幹部及傳喚多名證人到案，掛名負責人李男與實際老闆王男被裁定收押，「小哥哥艾理」10萬元交保。

    去年底才因涉及經營色情網站被諭知20萬元交保的「小哥哥艾理」陳玟理，再度因涉嫌代言販賣壯陽偽藥遭檢方約談，陳玟理日前才在其代言頻道，指稱其商品被人檢舉遭販售平台下架，抱怨政府打壓其「正牌」代言商品，卻放任仿冒的商品繼續販賣。

    檢方調查，所查獲的壯陽偽藥，含有「N-phenyl_propoxyphenyl_carbodenafil」偽藥成分（即威爾鋼主要成分Sildenafil之類緣物，具有與「Sildenafil」相似之藥理活性）之壯陽藥物原料，並由生技公司填充成膠囊並封裝至鋁箔包裝中，分裝成名為「我弟很猛」等壯陽商品，再以「保健食品」為名義，在各大網路通路販售。

    橋頭地檢署檢察官主任檢察官陳竹君、檢察官施佳宏指揮警方於7月9日對多處執行搜索，查扣相關偽藥1萬7千盒，經統計被告在市面上販售偽藥已達14萬餘盒，販售金額達6000萬元。

    訊後，認被告李男、王男等2人涉製告偽藥罪嫌重大，有勾串共犯或證人及滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，另被告陳玟理及阮姓、李姓通路商經檢察官諭知均具保10萬元。

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