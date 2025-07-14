史上最衰片！載客台中喬315萬債務 白牌計程車遭球棒隊伏擊猛砸

白牌計程車車頭毀損。（民眾提供）

2025/07/14 12:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區近日上演驚悚追砸車事件！有民眾在臉書社團貼出一段影片，只見一輛黑色轎車猛撞白車車頭，接著5名惡煞手持棍棒衝下車狂砸，車窗玻璃瞬間碎裂，畫面驚悚，經查，白車是白牌計程車，當天自南部搭載兩名客人到台中喬債務，未料慘遭池魚之殃，警方則表示，案發當下已速逮5人，依法究辦。

據了解，該案發生在9日晚間，21歲康姓男子與19歲陳姓友人，當天自台南搭乘28歲鄭姓司機的白牌車北上，前往台中市南屯區龍富九街一處修配廠，據稱是為了協商一筆高達315萬元債務，不料車輛剛抵達修配廠前、車頭朝外停妥，一輛黑色轎車突逆向衝撞車頭並強勢攔車，擋住白牌車去路。

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隨後28歲蘇姓等5名男子衝下車，持棍棒猛砸白牌車，連擋風玻璃及車窗都被敲破並呈蜘蛛網狀，場面一度混亂，此時無端受累鄭男為求脫困，緊急向後衝撞修配廠鐵捲門，好不容易殺出一條血路脫困，載著2名乘客緊急駛離現場報案求助。

第四分局今天表示，當時接獲報案後，第一時間立即派員趕赴現場，將蘇男5名犯嫌控制於現場，進一步了解雙方因債務糾紛約定於上址商討債務問題，未料協商不成衍生衝突事件，全案詢後已依毀損、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦，呼籲民眾如涉及債務糾紛，務必透過合法管道協商或循司法程序處理，勿以身試法。

而影片曝光後，網友議論紛紛：「有仇報仇也太猛了」、「這司機無辜中槍太可憐！」「欠錢不是這樣討的吧？」引發熱議。

擋風玻璃也被敲碎。（民眾提供）

惡煞持棍棒砸車。（擷自「社會事新聞影音」）

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