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    救溺殉職勇消吳恩碩、張敬謙 火化、告別式暫定7/25、26、8/2

    新北市消防局第四大隊勇消吳恩碩及張敬謙，上週二（8日）執行新店區廣興橋下救溺任務時不幸殉職。（資料照）

    新北市消防局第四大隊勇消吳恩碩及張敬謙，上週二（8日）執行新店區廣興橋下救溺任務時不幸殉職。（資料照）

    2025/07/14 12:31

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第四大隊勇消吳恩碩及張敬謙，上週二（8日）執行新店區廣興橋下救溺任務時不幸殉職，事件引起各界關注，迄今已邁入第7天，而2名勇消火化及告別式，分別暫定於本月25、26日及8月2日低調舉行，至於昏迷的義消曹雙全，仍在加護病房治療中。

    事件發生在本月8日下午陳姓男子與4名友人，在新店項羽攤下水玩立槳（SUP），但陳男卻越划越遠，到了禁止戲水水域上游屈尺壩，遭到湍急水流沖翻落水失蹤，而吳、張員等5人搜尋時，橡皮艇遭到沖翻又被滾輪流捲入，造成2勇消殉職、1義消重傷昏迷悲劇。

    據了解，直潭消防分隊殉職勇消吳恩碩，經家屬討論後，暫定於7月25日，在台北市懷愛館舉行入殮禮拜後火化，並在隔天（26日），在台北市文山區教會舉行告別禮拜；而烏來消防分隊殉職勇消張敬謙，目前暫定8月2日，於新北市立殯儀館舉行公祭，但時間尚未決定。

    由於2名勇消家屬極為低調，僅邀請熟識的消防同仁、同學及友人，前往致哀，並且共同追思懷念，並未對外廣發及公布。

    至於昏迷的烏來消防分隊義消曹雙全，目前昏迷指數3，雖體溫、心跳呼吸、血壓及血氧正常，但有腦水腫情況，仍需等待消腫，尚在加護病房治療中；而遭到嗆水的柳姓消防員，昨天已回到工作崗位，另一名蕭姓消防員則仍在休假中。

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