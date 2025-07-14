吸毒悶死9歲女、6歲兒 前櫃姐認罪求法官「判輕一點」

蘇姓前櫃姐（右1）吸毒後悶死幼女、么兒，高院今首度開庭，蘇女認罪並稱很後悔，請求法官「判輕一點」。（記者楊國文攝）

2025/07/14 13:10

〔記者楊國文／台北報導〕蘇姓前櫃姐因心情低落，竟在新北市1間汽車旅館施用毒品後，將一對親生9歲女兒、6歲兒子餵食安眠藥後，先後掐死及悶死，新北地院國民法官法庭依2個「成年人故意對兒童犯殺人罪」，各判蘇女無期徒刑，應執行無期徒刑、褫奪公權終身；高等法院今（14）日首度開庭，蘇女出庭時認罪並表示後悔，請求「判輕一點」；下次庭期訂8月12日。

據悉，下次庭訊時，高等法院將傳訊2名被害孩童的長輩出庭，了解對蘇女犯行的看法。

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判決指出，36歲蘇女有多年吸毒惡習，曾擔任百貨公司櫃姐，案發前是單親母親，撫養一對稚齡子女。去年5月14日上午，她帶兒女住在汽車旅館時，心萌短念，竟在吸毒後，下手殺害兒女。

被害子女的幼稚園老師、安親班老師、被告的友人、姐姐、弟弟曾作證，案發前，蘇女極為疼愛與照顧子女。

新北地院國民法官法庭認為，蘇女僅因心情低落，自己萌生短念，竟認為兒女是她生的，因此有權奪走他們的生命，造成2名孩童枉死，今年5月9日判蘇女涉犯2個殺人罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

全案上訴高等法院，高院7月2日下午提訊在押的蘇女召開移審庭，認定蘇女涉犯殺人重罪、且一審重判無期徒刑，有逃亡之虞，當庭裁定羈押蘇女3個月。

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