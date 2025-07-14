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    高雄三元電池廠大火測得微量毒物 陳其邁：小港區13里擴大警戒

    陳其邁指出小港電池廠大火測到微量有毒物，已擴大警戒區，請區內民眾先不要外出、緊閉門窗。（翻攝臉書）

    陳其邁指出小港電池廠大火測到微量有毒物，已擴大警戒區，請區內民眾先不要外出、緊閉門窗。（翻攝臉書）

    2025/07/14 12:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕三元能源電池廠大火，高雄市長陳其邁指出，10點左右空氣品質監測有測到微量氫氟酸，但還是有一定的刺激性，已擴大相關警戒範圍，呼籲警戒區13里的民眾先不要外出、緊閉門窗。

    陳其邁說明，燃燒區域有一些是製程區，有一些是成品區，現在成品區火勢控制，但是製程區因為延燒，裡面有電解液，原來的檢知管並沒測到任何所謂管制物品，但在10點左右有在空氣品質監測測量到氫氟酸0.774ppm，也有0.6、0.5都是屬於廠區範圍。

    他表示，市府已發布細胞簡訊，包括小港的二苓里、三苓里、店鎮里、大苓里希望說民眾要特別注意，緊閉門窗，不要外出，另外也擴大相關的警戒範圍，包括大苓、二苓、三苓、正苓、順苓、店鎮、鳳宮、山東、青島、濟南、泰山、宏亮、六苓為擴大警戒區域，呼籲民眾不要外出。

    因為氫氟酸雖然微量，但他還是有一定的刺激性，會造成呼吸道跟皮膚眼睛等黏膜的刺激，所以再次呼籲，民眾不要外出、緊閉門窗，也請消防局加速的在整個火勢的撲滅。

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