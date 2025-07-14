消防員休假用餐遇OHCA患者 援手CPR挽1命

緊急出勤救人一命的台南消防員張家傑、吳宗憲、楊順翔（由左至右）三人，其中張家傑還是休假中跨刀救人。（南市消防局提供）

2025/07/14 11:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局和緯分隊消防員張家傑日前休假偕妻到市區武聖夜市用餐，途中逛到1處攤販，發現有民眾正為1名倒地中年男子做胸外按壓。張員上前詢問、確認中年男無呼吸心跳，即接手幫忙做高品質的CPR，並同步回報消防局119、請救護車人員到場施救送醫，挽回中年男1命，目前還在醫院加護治療中。

張家傑確認倒地的50歲男子無呼吸心跳、是OHCA（到院前心肺功能停止）狀況，即表明自己是EMT-P（高級緊急救護技術員），接手為男子做高品質的CPR，並同步與119電話中值勤員回報身分、所屬單位，並請求立即派遣和緯91救護車到場支援。

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張家傑為患者壓胸約70至80次期間，和緯分隊高級救護員楊順翔、吳宗憲及救護志工李娜語火速抵達現場。台南市長黃偉哲與消防局長李明峯都對此給予高度肯定、認為張家傑在休假期間仍主動伸出援手，與高救分隊默契合作、流程熟練，成功挽救寶貴生命，展現南市消防的專業與救人溫度。

和緯分隊救護車將OHCA經急救恢復生命跡象的五十歲男患者送醫急救。（南市消防局提供）

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