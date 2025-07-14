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    首頁　>　社會

    對9月女兒巴頭 致腦出血翻白眼 狠父判刑定讞

    最高法院。（資料照）

    最高法院。（資料照）

    2025/07/14 11:27

    〔記者張文川／台北報導〕台中市蔡姓人父，只因9個月大的小女兒哭鬧，竟痛毆、猛晃幼嬰虐到腦出血翻白眼，又因2歲的大女兒在電梯沒站好，就賞巴掌害她跌坐在地，台中地院依2件成年人故意對兒童犯傷害罪，各別1年6月、4月徒刑；二審、三審皆維持原判定讞。

    判決指出，23歲蔡男情緒控管不佳，2024年5月10日晚上7點多，因9個月大的小女兒哭鬧，在住處毆打她雙腿。

    時隔2天的凌晨，蔡男又因小女兒想睡覺哭鬧，又在住處毆打女嬰的後腦、臉部、手掌、大腿左右外側，造成她頭、臉、腿多處瘀傷，全身被打的遍體麟傷。

    去年5月15日凌晨，蔡男與2歲的大女兒在旅館搭電梯時，大女兒無法站立，跌坐在地上，蔡男又在電梯內掌摑她的臉部成傷。旅館退房時，工作人員發現小女兒神色異常翻白眼，報警處理，醫院診斷竟是腦出血，檢警調查後起訴。

    一審台中地院審酌，蔡男不顧女兒僅2歲、9個月大，連續毆打妨害其身心，造成小女兒腦出血送醫緊急開顱手術，初期否認、最終才坦承，法治觀念薄弱、親職能力嚴重不足，判蔡男依2次成年人故意對兒童犯傷害罪，分別處刑4月和1年6月刑。

    台中高分院維持一審，最高法院亦駁回上訴定讞，將由台中高分院另定合併應執行刑。

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