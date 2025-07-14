電話溝通起爭執惡男持西瓜刀攔車砍友判2年徒刑

基隆地院近日審結，認定胡男觸犯傷害罪，判處有期徒刑2年。（記者吳昇儒攝）

2025/07/14 12:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子胡宏毅去年11月10日與連姓友人通電話時，雙方發生爭執，胡男認為連男語氣不佳，便找來友人林詩豪助陣，隔日攜帶球棒、西瓜刀前往連男家中。兩人見對方駕車出門，直接用車將連男逼停，隨後持西瓜刀砍殺其頭、手部。傷者趕緊駕車返家，逃離現場報警處理。基隆地院近日審結，認定胡男觸犯傷害罪，判處有期徒刑2年。

檢警調查，胡男僅因認為連男與他溝通時的語氣不好，案發當天就聯繫林男幫忙，各開一輛車要到連男家中尋仇。去年11月11日凌晨，兩人陸續抵達連家時，發現對方剛好駕車外出，二人隨即調轉車頭追上後，胡男駕車超越連男駕駛的車輛，以車逼停對方，林男則在後方夾擊妨害連男離去。

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林男持西瓜刀從後方揮砍連男頭部及手腕各一刀，造成連男左腕切割傷合併指伸肌腱斷裂、頭皮深切割傷合併顱骨開放性骨折等傷害，兩人砍完後離去。連男則趁機駕車離開現場，逃回家中，經救護車送醫急救並報警。

檢察官偵訊後，認為胡、林二人明知鋒利西瓜刀砍向人體，將造成巨大傷口及大量失血結果，甚至危及生命，卻朝連男頭部砍去，故依殺人未遂罪將兩人起訴。

法院審理時，胡宏毅、林詩豪二人均堅決否認有殺害連男的意圖，僅有傷害對方的犯意。

法官則認為，胡男利用西瓜刀砍殺連男頭部，造成傷害，但先前並無嫌隙舊怨，也未持續攻擊，應無殺人意圖；且被害人目前傷勢癒合，尚非屬重大難治傷害，故應以傷害罪論處。分別依觸犯傷害罪判處胡、林二人，有期徒刑2年、1年6月。

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