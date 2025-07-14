老母臨終留遺產逾百萬！六子女鬧爭產 法官這麼判

台北地院審理，認因繼承人未能協議完成分割，依法應准予裁定分割。（資料照）

2025/07/14 11:15

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名婦人辭世後，六名子女因無法就遺產分配達成共識，長子遂向法院提起訴訟，請求裁定分割。台北地方法院審理後，綜合遺產性質及各繼承人主張，最終裁定依應繼分比例進行分配，阿偉可取得1/4遺產，共計144萬元；另包括多筆存款、股票及保管箱內貴重金飾等物件，則判由阿偉須補償其餘繼承人逾107萬元。

判決指出，被繼承人趙姓婦人於2022年4月過世，生前育有六名子女，遺留財產包含銀行存款、郵局定存、股票、保管箱內金條、金飾與金幣等共21筆項目，總值超過百萬元。

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長子阿偉（化名）主張，應依繼承比例分配，並指出其他繼承人中多人已先於母親去世，應由下一代代位繼承；他並提出證明，自己曾墊付母親照護費、聘僱外勞與喪葬費用合計逾481萬元。

四名被告則表示同意原告提出的分割方案，並認可關於母親生前支出的相關費用應由全體繼承人平均負擔。

台北地院審理，認因繼承人未能協議完成分割，依法應准予裁定分割。對於可直接分配的項目，如存款、定存、股票與外幣，依各人應繼分比例分配，原告阿偉可取得1/4遺產，共計144萬元；另六名繼承人則分別取得1/4、1/8、1/8與3個1/12的繼承比例。

至於保管箱內的貴重金飾，包括60克金桃、1兩金條、312.1克金飾與1.85盎司金幣，法官考量這些物品「原物分配顯有困難」，若以實物切割或重新鑄造分配，恐不僅損及財物價值，也實務難行，因此裁定由阿偉取得實物所有權，但須依市價標準，向其餘繼承人支付補償金。

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