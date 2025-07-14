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    新豐、湖口攔查到白牌車 10萬元飛了還被吊扣雙照

    新竹區監理所會同警方在新竹縣新豐及湖口地區，攔查到自小客車非法營業載客。（新竹區監理所提供）

    新竹區監理所會同警方在新竹縣新豐及湖口地區，攔查到自小客車非法營業載客。（新竹區監理所提供）

    2025/07/14 11:45

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕載一趟客人，10萬元就飛了！新竹區監理所為杜絕「白牌車」非法載客，6月26日及7月4日兩天，攜手警方前往新竹縣新豐鄉及湖口鄉突擊稽查，結果共查獲2件自用小客車非法營業載客，違反公路法及汽車運輸業管理規則，對駕駛人開處10萬元罰單，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。

    新竹區監理所表示，為維護乘客權益及乘客安全，監理所持續與警方合作加強取締非法營業白牌車。6月26日及7月4日兩日，在新竹縣新豐鄉及湖口鄉執行聯合稽查行動，共查獲2輛自用小客車，駕駛人未依法申請營業登記，卻擅自載運乘客並合意收取車資，已違反公路法及汽車運輸業管理規則。

    新竹區監理所指出，白牌車未經合法登記，缺乏必要的車輛與駕駛人管理，乘客一旦發生事故恐將求償無門，對公共安全構成重大威脅。提醒民眾搭乘計程車或其他營業運輸車輛時，應認明合法營業車輛與計費設備。

    新竹區監理所所長吳季娟表示，將持續與警察機關合作，加強路邊稽查及蒐證取締作業，也提醒車主切勿違法經營載客服務，以免違法受罰。

    新竹區監理表示，自用小客車非法營業載客，可依規對駕駛人開處10萬元罰單，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。（新竹區監理所提供）

    新竹區監理表示，自用小客車非法營業載客，可依規對駕駛人開處10萬元罰單，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。（新竹區監理所提供）

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