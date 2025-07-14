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    台泥子公司三元能源鋰電池工廠火警15傷 陳其邁：停工、開罰、檢討

    高雄市長陳其邁臨時改變行程，前往三元能源了解火災處理情況。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁臨時改變行程，前往三元能源了解火災處理情況。（高市府提供）

    2025/07/14 10:42

    〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕高雄市小港區生產鋰電池的三元能源今晨驚傳火警，15人受傷送醫、無生命危險；市長陳其邁聞訊立即改變行程、急赴現場了解，他表示等火勢撲滅後會要求停工、開罰、檢討。

    三元能源為台泥集團子公司，為全台首座超級電池工廠，主要生產高階高容量高充放電功率的鋰電池，今清晨5點4分傳火警，經多波爆炸聲響後冒出火光，12名員工逃生擦傷，3名消防員搶救時被灼傷，15人都送醫。

    陳其邁上午原本行程為主持市政會議，臨時改變行程趕赴現場了解。

    他表示，鋰電池廠包括安全管理、消防機制都該採取最高標準，等火勢控制後，會嚴格要求廠方在管理是否落實、管理責任等部分，嚴追究責任，釐清前則要求相關製程全部停工。

    針對地方疑慮地下儲能場的安全，陳其邁說明儲能場位在西南角，跟今晨火災廠房相隔一條馬路；發生火警的廠房火勢已控制住，會持續以無人機、機器人檢測餘火。

    他進一步提到，環保局已進行相關空氣品質檢測，目前並未測出與電池相關的毒性物質，等火勢撲滅後，會要求停工、開罰、檢討。

    陳其邁表示火勢撲滅後，會要求停工、開罰、檢討。（讀者提供）

    陳其邁表示火勢撲滅後，會要求停工、開罰、檢討。（讀者提供）

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