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    彰化北斗三合院深夜惡火 6人驚逃1人嗆傷

    彰化縣北斗鎮民族路昨（13日）深夜傳出火警！一處三合院民宅陷入火海，消防員警及灌水搶救。（民眾提供）

    彰化縣北斗鎮民族路昨（13日）深夜傳出火警！一處三合院民宅陷入火海，消防員警及灌水搶救。（民眾提供）

    2025/07/14 10:10

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮昨（13日）深夜驚傳住宅火警！民族路上一處三合院民宅於晚間11時許突然陷入火海，火舌在黑夜中不斷竄出，場面怵目驚心。屋內6人驚醒後緊急逃生，其中1名70多歲的老婆婆吸入濃煙輕微嗆傷，緊急送往北斗卓醫院觀察，所幸無生命危險。

    據了解，起火民宅為傳統三合院加蓋鐵皮屋頂，火勢初期悶燒，濃煙從縫隙狂冒而出，不易察覺。由於鐵皮結構阻礙排煙與熱氣散出，造成悶燒情況加劇。火勢延燒後逐漸擴大，熊熊火光驚動鄰近居民，紛紛報警並協助住戶逃生。

    彰化縣消防局表示，晚間23時15分獲報，立即出動北斗等8分隊前往救援，消防人員趕抵現場時，屋內仍不斷有火舌竄出，立即佈水線灌救，23時44分成功控制火勢，

    消防隊指出，現場為1樓磚造三合院起火，三合院有3戶，屋內6人驚險逃出，但70多歲的長者疑因行動較慢，吸入濃煙後出現嗆傷症狀，送醫無礙。

    消防隊表示，初步研判可能由屋內起火，但詳細起火點與原因，仍待彰化縣消防局火災調查人員進一步鑑定釐清。消防局也呼籲民眾夏季用電頻繁，務必定期檢查電線，避免悲劇發生。

    北斗三合院傳出火警，幸好屋內6人驚險逃出。（民眾提供）

    北斗三合院傳出火警，幸好屋內6人驚險逃出。（民眾提供）

    彰化縣出動北斗等8分隊前往救援，火勢在半小時控制，所幸無人傷亡。（民眾提供）

    彰化縣出動北斗等8分隊前往救援，火勢在半小時控制，所幸無人傷亡。（民眾提供）

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