芎林衛生所主任涉貪10年詐528萬 紅包索賄案曝光

前芎林鄉衛生所吳姓主任涉貪10年詐528萬，新竹地檢署依貪污和背信等罪嫌提起公訴。（記者廖雪茹攝）

2025/07/14 10:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不肖公務員竟大賺「死人錢」！前新竹縣芎林鄉衛生所吳姓主任被查出利用職務機會，在辦理相驗時，主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案2000至4000元不等的紅包，讓不知情的家屬誤信為合法費用，當場交付現金紅包給他，10年來共詐得至少528萬餘元，並讓衛生所缺收百萬餘元規費。新竹地檢署偵查終結，依貪污治罪條例、背信罪等罪嫌提起公訴，並建請法院依法沒收犯罪所得。

新竹地檢署表示，吳姓男子自1999年起，擔任新竹縣芎林鄉衛生所醫師兼主任，主要職責包括綜理衛生所務、指揮監督員工，以及辦理行政相驗並開立死亡證明書。吳男明知依據醫療法施行細則第53條、醫療法第22條及新竹縣政府公告的相驗收費標準，芎林鄉衛生所辦理行政相驗每案僅得收費200元（含10份死亡證明書），應由家屬親自至衛生所繳納，不得擅自加收或變更。

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但吳男自2013年1月起到2023年4月30日止，利用擔任衛生所主任之職務機會，於辦理相驗時透過主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案2000至4000元不等的紅包，致家屬誤信為合法費用，當場交付現金紅包予吳，合計詐得至少528萬4650元。

另外，吳男為掩飾犯行，竟基於背信之犯意，除違反前述收費規定外，仍逕行開立死亡證明書10份交予死者家屬，致家屬未依規定至芎林鄉衛生所繳納應繳的行政相驗費用，造成衛生所受有應收規費之損失。經查，吳男不法行徑10年來，芎林鄉衛生所共通報5812件行政相驗死亡案件，但實際僅收到601件行政相驗費用，短收計5211件，以每件200元計算，損失金額共計104萬2200元。

本案由新竹地檢署肅貪專組檢察官陳子維指揮法務部廉政署移送偵辦。對前芎林鄉衛生所吳姓主任依法提起公訴。依貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物罪、刑法第342條第1項之背信罪等罪嫌，建請法院依法沒收犯罪所得。

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