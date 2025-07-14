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    台泥子公司三元能源失火15人送醫 高市府將開罰10萬至500萬

    台泥子公司超級電池工廠火警造成15人送醫，高雄市環保局到場以儀器進行偵測。（高雄市府提供）

    台泥子公司超級電池工廠火警造成15人送醫，高雄市環保局到場以儀器進行偵測。（高雄市府提供）

    2025/07/14 09:25

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台泥子公司三元能源科技公司位在高雄市小港區的超級電池工廠今（14）日一早失火，濃煙竄天，造成15人送醫，高雄市長陳其邁也親自趕抵現場坐鎮指揮，環保局認定管理不當引發火警，將依違反空污法開罰10萬至500萬元。

    小港區長春街三元能源科技公司今發生火警，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制中，目前12名員工輕微擦傷，以及3名消防人員輕微灼傷，總計15人送醫。

    環保局空污小組於事故點周界以儀器進行偵測，五用氣體偵測器未檢出，

    TSP0.041mg/m3，氫氟酸檢知管未檢出，FTIR未測得異常圖譜，現場除了總懸浮微粒較高外，未測出有毒氣體，未波及毒化物。

    但因風向為東北風，火點下風處感測器隨即出現高值情形，高值濃度介於16.5至67μg/m3分鐘值，影響範圍擴及約6公里，市府急發空污警報，提醒民眾留意。

    環保局表示，該公司營運後未違反空污操作相關規定，但這次管理不當引發火警，違反空污法32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。

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