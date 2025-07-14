遠洋漁船再涉獵殺海豚 屏檢嚴查田姓船長交保40萬

遠洋漁船再涉獵殺海豚，屏檢查獲。（屏檢提供）

2025/07/14 09:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署繼日前查獲吳姓船長違法獵捕保育類海豚案後，再接獲農業部漁業署及加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）通報，指我國遠洋漁船「漁○發」涉嫌非法獵殺第二級保育類野生動物海豚。屏檢迅速組成跨機關專案小組，由民生專組主任檢察官蔡佰達、檢察官黃筱真領軍，聯合海巡署、移民署、警政署及海洋保育署等單位展開調查。

調查顯示，田姓船長於去年6月在西北太平洋海域，駕駛「漁○發」遠洋漁船作業時，涉嫌指示6名印尼籍漁工使用魚叉及通電魚鉤獵捕海豚。海豚被宰殺後，切成掌心大小肉塊，作為延繩釣魚餌，利用血腥味吸引鯊魚以提高捕獲量。此行徑嚴重違反《野生動物保育法》第18條及第41條，涉及非法獵捕、宰殺保育類動物罪嫌。

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屏檢指出，7月9日，專案小組火速拘提6名印尼籍漁工，並持屏東地方法院核發的搜索票，前往田姓船長位於東港鎮的住處搜索。由於豪雨及卸貨作業影響，漁船搜索延至7月11日完成。屏檢啟動團體辦案模式，由檢察官黃筱真、楊家將、林宜潔、翁銘駿複訊，確認田姓船長及漁工的犯罪事實。

經審訊，6名印尼籍漁工被諭知限制出境出海，田姓船長則交保40萬元並同樣限制出境出海。因類似違法獵捕案件屢見不鮮，不法業者心存僥倖，無視保育法令，顯示此類行為尚未根絕。本案透過國際執法合作通報，彰顯我國打擊非法漁撈的積極作為。

屏檢強調，海豚為我國第二級保育類野生動物，屬珍貴稀有物種，族群數量逐年下降。非法獵捕不僅重創海洋生態，更損及我國漁業國際聲譽。將秉持「速辦、嚴查」原則，持續嚴格執法，強化海洋保育執行力，捍衛法治尊嚴並履行國際責任。

遠洋漁船再涉獵殺海豚，屏檢查獲相關證物。（屏檢提供）

遠洋漁船再涉獵殺海豚，屏檢查獲相關屠宰證物。（屏檢提供）

遠洋漁船再涉獵殺海豚，屏檢查獲。（屏檢提供）

屏檢查獲遠洋漁船再涉獵殺海豚。（屏檢提供）

遠洋漁船再涉獵殺海豚，屏檢指揮保七查獲。（屏檢提供）

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