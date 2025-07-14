豐原五口命案 涉案李姓團購主又被控欠薪「慣老闆」

又有民眾在臉書po文指控李女開設補習班時積欠薪水。（擷取自臉書）

2025/07/14 10:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原王姓一家五口命案扯出李姓團購主涉案，又傳出有人在臉書po文指稱李女曾在台中市大雅區開設美語補習班，並積欠員工薪資，甚至未替員工繳交勞健保，補習班未營業也未退回學生預繳的補習費用。曾有員工控訴被欠了3個月薪資，向法院申請強制執行，才發現李姓團購主夫妻欠了很多債，有很多銀行在追討，李女丈夫卻自稱是有頭有臉的人物、欠錢的是他老婆，PO文還稱李女的丈夫在大雅開工廠，「要追債的快喔」！

王家女兒的友人在台中大雅某臉書社群發現2020年即有人指控李女是「慣老闆」，曾一度積欠多達4個月薪資，李女看見員工發文討薪水迅速匯出3分之1款項，並要求刪文，希望給2個月時間處理剩餘款項，但該名PO文員工說，對李女的信任已在一次次期待落空中灰飛煙滅，當時要求月底前一定要處理，收到全額欠款後才會刪除所有文章，但李女不願意，雙方未達成共識。

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該員工說，後來接到李女的丈夫來電，自稱是有頭有臉的人物，貼文PO出名字讓他很困擾，該員工強調未PO出全名，李女丈夫說「姓X又當某某會長的只有我一個啊」，強調是「老婆欠的錢，去找她」，「還是你們覺得殺人犯的家人也要被處罰？這不對吧」。該員工說，李女是積欠其2019年6.7.8月共三個月的薪資。

去年則有其他員工在臉書po文以「大雅都市傳說」指稱，他們在李女開設的美語補習班工作，是資深員工，大家相處愉快，不料，有天某老師發現勞健保出問題，一查才知補習班12名老師的勞健保都欠費，李女有幫他們投保卻沒繳錢，等於沒有保，經與李女談判，發現積欠的勞健保費共61萬多元，雙方寫好和解書，李女還款後即離職，結果員工一一「被自動離職」，也沒拿到錢。

員工控訴李女稱欠錢是因為疫情，但疫情期間李女又買車又買房，員工勞健保一個月也沒多少錢，也要拿去私用，最後還對外自豪地說「舊員工都離開，學生才掉不到5％」。

甚至去年，該補習班因債務問題，無法繼續營運，卻未退還學員預繳學費，學生家長與負責人合夥投資產生糾紛，致7人向台中市法制局申訴；法制局要求負責人快出面處理。

王女友人感嘆，台灣就是拿這種「慣犯」沒辦法。

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