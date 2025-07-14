高雄女子突發癲癇 警及時救援脫險

高雄女子突發癲癇，鼓山分局暖警及時救援脫險。（警方提供）

2025/07/14 08:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一名29歲劉姓女子身體不適，出現全身抽搐、口吐白沫及咬舌等緊急症狀，她就近朝龍華派出所求救，以微弱聲音喊出「幫我叫救護車」，員警見狀立即施救，並通知救護車將她送醫急救。

劉女經醫院救治後今天（14日）復原，家人得知警方及時救助，特別向員警感謝，鼓山分局也表揚熱心伸援的暖警。

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鼓山分局今指出，龍華派出所於（13）日凌晨1時許，一名劉姓女子（29歲）突然跑至派出所門口，以微弱聲音喊出「幫我叫救護車」，員警發現其出現全身抽搐、口吐白沫及咬舌等緊急症狀，值勤的員警何岳峰及實習生徐鈺評等人見狀立即上前協助，發現劉女表情痛苦、身體顫抖且呼吸急促。

員警迅速協助她側躺，並確保呼吸道暢通，立即通報119，劉女當時僅能以氣音請求救援後便昏倒，警方立即協助她側躺，保持劉女呼吸道暢通，持續安撫女子情緒，並向救護人員說明相關病況與處置過程，順利完成交接。

鼓山分局呼籲，民眾若身體突感不適，應立即尋求協助，警方將依情況即時通報救護資源，協助就醫處置；另夏季高溫易使身體負荷加重，請民眾外出時務必補充水分，並留意身體不適徵兆，確保自身健康與安全。

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