貪圖2500元販售性影像 從重判處14月徒刑

蘇男涉嫌重製並販售他人遭竊錄性影像，被高雄高分院重判。（情境照）

2025/07/14 06:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕從事保險業蘇姓男子涉嫌重製A男遭竊錄的性影像後，以2500元上網出售，被高等法院高雄分院依無故販賣他人遭攝錄之性影像等罪，重判1年2月徒刑。

判決書指出，2024年1月29日前，被告蘇男自不詳管道，取得A男遭人非法竊錄的裸露生殖器及自慰性影像，涉嫌重製後上網販賣圖利。

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A男所屬經紀公司法務甲男與蘇男連繫後，同意以2500元購買，並把錢匯入他戶頭，順利取得影像後，向台北內湖分局報案。由於蘇男住處在北高雄，警方於是報請橋頭地檢署指揮偵辦，在10月17日前往他家搜索，查扣硬碟等證物。

橋頭地院調查，警方搜索時發現蘇男再度重新登入Google帳號，還原雲端硬碟內本案性影像資料夾繼續供他人觀覽，其惡性非輕，依違反個人資料保護法和販賣他人性影像等罪，判處有期徒刑1年2月。

蘇男上訴指出，因父親殘疾，母親罹癌，需錢孔急，一時失慮犯罪，並願意賠償被害人及坦承犯行，請求從輕發落。

高雄高分院認為蘇男陳述內容，原審量刑時均已考量，判決駁回，仍可再上訴。

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