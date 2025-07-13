大貨車違規穿越 高雄輕軌煞不及 6人輕傷

高雄輕軌傍晚行經英雄路口時與大貨車撞擊，6人受傷送醫。（高捷提供）

2025/07/13 20:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌T05列車今傍晚行經英雄路口時，在列車為綠燈通行方向下，與進入軌道的大貨車撞擊、致使6人輕傷，高雄捷運公司指出，若確認大貨車違規將會求償。

高捷說明，大貨車自列車左方開進路口，綠燈通行的司機員雖立即緊急煞車，但仍與列車發生撞擊；事故發生後司機員立刻安撫車上受傷乘客，並回報行控中心，請求醫療支援，後續清車後請未受傷乘客到下一站搭車或轉搭其他交通工具。

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列車受損狀況為車頭部分毀損及玻璃毀損，側邊有玻璃破裂，但列車沒有脫軌，車上旅客共有5人輕傷送醫，大貨車駕駛同樣受傷送醫。

高捷初步了解，當時確定是輕軌可通行狀態，路口行人行穿燈號也為正常紅色閃爍警示，該場域並非車輛可任意通行路口，若有車輛進出，依規定需要場館的保全管制及移除拒馬，因此研判大貨車屬於違規行駛穿越。

事故處理期間，C12駁二大義站經C19馬卡道站至C10光榮碼頭站採局部運轉，班距約15分鐘；C10光榮碼頭站至C12駁二大義站啟動接駁車作業。

後續經警方鑑識及高捷維修人員緊急檢修完畢，確認列車尚可自行移動，19點04分列車移動行駛回機廠檢修。逆行軌道上的大貨車於19點46分由大型全吊車進行吊離，經巡檢作業確認，於19點56分恢復全線正常行駛。

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