高雄輕軌遭大貨車撞擊！ 貨車駕駛與輕軌乘客共6人輕傷

高雄輕軌傍晚遭大貨車撞擊，乘客與貨車司機6人受輕傷。（高捷提供）

2025/07/13 18:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今傍晚17:26，在C10到C11順行方向英雄路口時，與左側轉進路口的大貨車撞擊，輕軌車廂乘客5人以及大貨車駕駛受傷，分別送醫。

高雄捷運公司在事故後啟動應變機制，C12駁二大義站經C19馬卡道站至C10光榮碼頭站局部運轉，班距約15分鐘，C10光榮碼頭站與C12駁二大義站啟動接駁作業。

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高捷說明，列車行經英雄路口時為綠燈通行方向，大貨車自列車左方駛入，司機員雖然已經緊急煞車，但仍與列車發生撞擊，詳細事發原因仍需由警方釐清。

事故列車是剛上路的「雄熊愛上你」，是配合宣傳華航高雄、熊本航線自8月3日起將從每週3班增加到4班（1、3、6、7），7月10日至8月8日間，由華航、日本熊本縣、高雄市政府攜手推出的主題彩繪輕軌列車，不料上路沒幾天又遇到意外。

「雄熊愛上你」是配合宣傳華航高雄、熊本航線自8月3日起將從每週3班增加到4班，7月10日至8月8日間，由華航、日本熊本縣、高雄市政府攜手推出的主題彩繪輕軌列車。（翻攝好過日）

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