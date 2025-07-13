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    冷氣機釀禍？彰化市住宅火災 屋主、房客躲頂樓求救

    彰化市埔西街今天傳出火災，濃煙從透天民宅的2、3樓冒出。（民眾提供）

    彰化市埔西街今天傳出火災，濃煙從透天民宅的2、3樓冒出。（民眾提供）

    2025/07/13 16:54

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市埔西街今天（13日）下午傳出住宅火災，從4樓透天厝的2、3樓冒出濃煙，屋主與房客則逃到4樓頂樓求救，消防局到場撲滅火勢，並出動雲梯車救下2人，兩人意識清楚送彰基救治，據受傷民眾透露起火原因疑似與冷氣機有關，真正起火原因仍待進一步調查。

    彰化縣第一消防大隊指出，這起火災發生在今天下午將近3點，由於埔西街位於住宅密集區，立即出動各式消防車13輛、救護車3輛，消防人員34名前往搶救，到場發現，4樓透天厝的2、3樓都有冒出濃煙，屋內有曾姓屋主與陳姓房客共2人，2人已逃到4樓鐵皮加蓋頂樓求救。

    因此，消防人員先佈水線進入透天厝疑似起火點2樓房間滅火，不到10分鐘就撲滅火勢，並出動雲梯車，將2名男子救下來，兩人均無明顯外傷，但因為全身被濃煙燻黑，曾姓屋主與陳姓房客都送彰基救治。

    由於受傷民眾透露，起火原因疑似與冷氣起火有關，對此，花壇消防分隊長賴弘毅表示，這起火災燃燒2樓中段房間約3坪左右，真正起火原因仍待進一步調查與釐清。

    彰化市埔西街今天傳出火災，雲梯車救出在頂樓待援的房東與房客兩人。（民眾提供）

    彰化市埔西街今天傳出火災，雲梯車救出在頂樓待援的房東與房客兩人。（民眾提供）

    彰化市埔西街今天傳出火災，濃煙從透天民宅的2、3樓冒出，疑似有冷氣機起火有關。（民眾提供）

    彰化市埔西街今天傳出火災，濃煙從透天民宅的2、3樓冒出，疑似有冷氣機起火有關。（民眾提供）

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