澎湖七美傳遊客浮潛失蹤 外海漂流幸運獲救

七美（魚月）鯉灣驚傳浮潛失蹤，大批浮潛業者及警消投入搜救。（民眾提供）

2025/07/13 17:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖夏季旅遊勝地七美，其中（魚月）鯉灣為浮潛重鎮，但今（13）日傳出女遊客浮潛失蹤，同行友人在岸邊等候多時，遲遲未見女子行蹤，立即報警請求協尋，警方偕同七美消防分隊、岸巡人員並連繫當地從事浮潛活動業者協助搜救，所幸在外海發現漂流女遊客，幸運獲救並無大礙。

望安警分局調查指出，今日下午1時七美鄉（魚月）鯉灣海域，來自新北市李姓女遊客（85年次 ）與其同行好友共計6人，從（魚月）鯉灣自行下水浮潛，經過一段時間後，同行好友均已自行上岸，然發現其中另一友人鄭姓女遊客（82年次、新北市）未上岸，於岸邊等候1小時餘，鄭女仍未上岸，擔心發生意外，乃立即報案請求警方協助。

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望安警分局七美分駐所據報後，立即派員前往現場查看偕同七美消防分隊、岸巡人員並連繫當地從事浮潛活動業者協助搜救。下午1時30分案經各單位齊心協力搜救，於（魚月）鯉灣外海海面上，發現有人在漂浮，由浮潛業者用救生圈將該漂浮之人帶回岸邊，確認身份是浮潛尚未上岸之鄭女。

經過消防隊專業護理人員，現場檢視後，確認鄭女身體無礙不用送醫，報案人及當事人對各單位協助搜救表示感謝，讓警消人員也鬆了一口氣，雖然警消疲於奔命，但圓滿獲救的結局，真的是最好的結果。

失蹤女遊客漂流外海，幸運獲救。（民眾提供）

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