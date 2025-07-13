疑不滿騎士超車自後猛撞 竟撞出休旅車駕駛的通緝犯身分

許男疑不滿騎車的李男超車，竟猛踩油門直追，最後還朝機車後方追撞。（取自社會事新聞影音）

2025/07/13 16:41

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣崙背鄉發生一起離譜車禍，許姓休旅車駕駛疑不滿後方李姓機車騎士超車，竟一路狂催油門緊跟，最後更從機車後方追撞，導致騎士輕傷送醫。豈料，這一撞更撞出許男「通緝犯」身分，警方到場將許男逮捕移送。

近日網路社群「社會事新聞影音」出現一篇貼文，指「7月10日雲林縣崙背鄉機車跨越雙黃線超車，汽車覺得被挑釁加速從後衝撞」。畫面可見當時下起雨，李男騎到小巷裡，恰好遇到一輛白色休旅車緩慢行進，甚至已有半輛車寬度早已跨越出雙黃線，騎士眼見車子速度緩慢，朝左側跨越雙黃線超車。

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想不到，這超車舉動引起駕車的許男不滿，立即踩油門直衝猛追，就當李男將機車速度稍稍放慢，許男車子依舊不減速，直接撞上機車，害得李男連同機車在地上打轉。

西螺警分局交通小隊長王聰富表示，經查此案件發生於崙背阿勸村雲13鄉道，警方獲報後到場處理，李男身受輕傷送醫救治，而許男有通緝犯身分，被逮捕移送。

雖事後許男否認故意追撞，不過當地民眾認為，這一撞也撞出自己的通緝犯身分，可說是「賊星該敗」。

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