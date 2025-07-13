調查官當詐團「收簿手」 2單賺4900元遭訴恐丟工作

法務部調查局高雄市調處劉姓調查官，去年幫詐團當起「收簿手」，台中地檢署依詐欺罪嫌起訴。（記者陳建志攝）

2025/07/13 16:45

〔記者陳建志／台中報導〕法務部調查局高雄市調處劉姓調查員，去年擔任外送員貼補家用，卻幫詐團當起「收簿手」，劉男落網時否認犯罪，辯稱月薪8萬元，不會為一單1500元讓自己涉險，不知違法。檢方認為，劉男擔任外送員，需要送60至70單才可賺到近5千元，劉卻以8分鐘的機車路程，即入帳4900元，顯然已可預見超額報酬涉及不法，不採信說詞，依詐欺罪起訴。

台中地檢署調查，劉男原擔任員警在港警隊服務，後來轉至調查局擔任調查官，去年7月卻幫詐騙集團運送內有金融卡和帳戶的包裹，劉男依指示先到台中西屯一間超商取包裹，再拿到西屯的空軍一號貨運站轉寄供詐團使用。

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劉男到案時則否認擔任詐欺集團「收簿手」，辯稱是從臉書社團看到訊息，對方以每單1500元要求幫忙寄送文件，因需要貼補家用才接案，不知道是違法的，且自己月薪8萬元，不會為一單1500元讓自己涉險，且有傳訊息詢問對方，對方也說裡面僅是客戶資料。

檢方認為，劉男當天接單，每次報酬為1500元，當天共計2單賺3000元，加上1900元的交通費，共賺4900元，但運送距離僅有2.8公里，騎機車僅需約8分鐘，卻能賺取高額的報酬，顯與外送員正常接單賺取的費用不合。

檢方表示，外送員正常情況下，須接單60至70單，且須工作1至2日，才可能賺到近5千元，但劉男就接2單就賺到4900元，顯然已可預見包裹涉及不法，對方才願意給予這麼高的酬勞，劉男身為執法人員，理應對此更有警覺性，卻協助運送，辯稱不知情無法採信，依詐欺罪嫌將他起訴。

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