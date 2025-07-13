調查官淪詐團共犯遭訴 調查局：將開考績會嚴處

調查局今指出，目前已完成相關行政調查，將盡速召開臨時考績會，依法予以嚴處，以正綱紀。（記者吳昇儒攝）

2025/07/13 16:27

〔記者吳昇儒／台北報導〕調查局高雄市調查處劉姓調查官去年因涉嫌為詐騙集團提領含有提款卡的包裹，遭到警方逮捕，被認定為詐欺共犯，台中地檢署不採信他稱是幫朋友領取的說詞，將他起訴。劉員目前已由外勤單位調整至內勤單位。調查局今指出，已完成行政調查，將盡速召開臨時考績會，依法予以嚴處，以正綱紀。

調查局表示，劉姓調查官身為執法人員，卻涉嫌加入詐騙集團犯罪，被台中地檢署檢察官起訴。收到起訴書之後，已將劉員調離現職，並已完成行政調查。而劉員所為不僅嚴重違抗政府重大政令及損害國家司法威信，更嚴重敗壞調查人員的聲譽，將會迅速召開臨時考績會，予以嚴懲。

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據悉，調查局對於劉員敗壞局內聲譽，抹滅全局同仁的努力深表痛心，劉姓調查官恐面臨二大過免職。

該案緣於去年台中檢警調查一起上網求職詐騙案時，許多被害人將帳戶存摺與提款卡等物，透過便利商店或貨運站寄送到詐騙集團指定地點，再由詐騙集團成員出面將卡片取走，轉交詐騙團使用。而劉姓調查官涉嫌協助詐騙集團取貨，被警方鎖定後逮捕。

劉員雖稱自己只是「幫朋友領貨」，不知道涉及詐欺，但其說法卻不被檢警採信，日前已被台中地檢署起訴。

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