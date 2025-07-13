小王與妻客廳嘿咻全都錄！綠帽夫求償「髒沙發費」 法官准了

對於吳姓小王與人妻小芳到小芳與丈夫的家裡過夜在沙發上發生不倫性關係，人夫向小王一併求償慰撫金與弄髒的沙發費用，台南地院法官判准小王必須賠償。（情境照）

2025/07/13 16:34

〔記者王俊忠／台南報導〕1名在某科技園區上班的人夫上班族阿祥（化名）因常需上大夜班，在家中大門、客廳裝監視器保護家人安全，沒想到竟會拍到吳姓小王「侵門踏戶」到家中客廳與妻子上演活春宮的劇碼。由於家中沙發被小王「搞髒了」，阿祥心萌陰影、無法再坐，一併對吳男提告求償，台南地院審酌判小王要賠40萬慰撫金與3萬元沙發費用共43萬餘元給人夫。

阿祥主張，他與妻子小芳（化名）婚後育有1孩子，因為他工作需輪班且常半夜不在家，考量家人安全，與妻子討論後彼此同意在家中客廳與大門口安裝監視器。但從2024年10月開始，他發現妻子手機常不離手與他人聊天，夫妻互動變少。

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阿祥並說，妻子還改變穿衣服的風格，吳男也會送小芳伴手禮。2024年10月底，他使用妻子的手機看孩子的照片，卻突然跳出吳男傳給小芳的曖昧LINE訊息，他才知情妻子會跟吳男一起出遊、訴說愛意，且曾在同年9月間發生性關係。

阿祥並在同年12月間調閱家中監視器、赫見吳男曾於同年12月20日晚間到他家中過夜，甚至在客廳沙發與小芳激戰「嘿咻」。他對妻子背叛偷吃其他男人的行徑、大受打擊，兩人至少發生3次以上性關係，為此他持續到精神科就診，身心煎熬、痛苦不堪，要向吳男共求償100萬元。

吳男坦認是2023年4月間參加友人邀約的活動、結識小芳，小芳告訴他「與阿祥的婚姻有名無實」，他一時沒度過這情關，侵害阿祥的配偶權，後來阿祥曾在LINE群組責問他，他就斷絕與小芳的聯繫了！

法官審酌原、被告雙方說法，與阿祥提出吳男與小芳的LINE對話紀錄，發現兩人對話很鹹溼，吳男說「愛愛呢」，小芳稱「感覺你第二次不是很想」；吳回說，「沒有啊，不想怎麼會這樣勒，不要亂想齁」，小芳回應已經第二次了，想說再這樣，下次就不主動了，吳男連忙安撫女方說，不要亂想，「絕對不會再讓妳有這樣的體驗了！」

法官審認吳男與小芳有兩次婚外性行為，考量原、被告雙方的身分地位、經濟等條件與原告所受傷害程度，判吳男應賠償阿祥40萬元精神慰撫金與3萬元沙發費、2千餘元醫療費，共是43萬2千餘元，此案還可上訴。

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