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    首頁　>　社會

    澎湖縣警局防詐宣導 走訪馬公基督教長老教會

    澎湖縣政府警察局進入教會，宣導反詐騙觀念。（澎湖縣政府警察局提供）

    澎湖縣政府警察局進入教會，宣導反詐騙觀念。（澎湖縣政府警察局提供）

    2025/07/13 15:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，宗教信仰虔誠，因此廟宇林立，密度高居全國之冠，近來西風東漸，教會也多了起來，澎湖縣政府警察局防詐宣導走進教會，讓信仰與安全同行！澎湖縣長陳光復與警察局長林溫柔，今（13）日特別走訪馬公基督教長老教會，運用主日禮拜時間，與會眾一起「做禮拜、防詐騙、顧荷包」！在神聖的教會內，除了頌讚詩歌、誠心祈禱，還多了濃濃的防詐關懷。

    澎湖縣政府警察局團隊用淺顯易懂的方式，介紹常見詐騙手法，從假投資、假交友到假檢警樣樣不漏，還傳授「三不一問」防詐口訣。現場會眾紛紛點頭，有人直呼：「原來這麼多詐騙招數藏在生活中，今天上了一課！」

    縣長陳光復表示：「防詐是全民運動，宗教場域是凝聚社區力量的重要場所，很感謝教會的支持，讓宣導深入民心。」警察局局長林温柔也補充：「透過信仰平台傳遞識詐訊息，是警民合作的新模式，期盼更多宗教團體加入，一起守護鄉親財產安全。」

    澎湖縣政府警察局未來將持續結合宗教資源，深入各大教會、廟宇與民間信仰中心，讓「防詐」不只是口號，更是每位民眾心中的警覺，讓我們一起信心滿滿、荷包平安，從禮拜開始！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    澎湖縣政府警察局長林溫柔，向教會會眾宣導反詐騙。（澎湖縣政府警察局提供）

    澎湖縣政府警察局長林溫柔，向教會會眾宣導反詐騙。（澎湖縣政府警察局提供）

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