高雄人夫約砲一試成主顧 人妻崩潰提告 小三判賠40萬

已婚人夫約砲結識蔡姓女子，一拍即合幾乎天天相約到旅社、飯店開房，還租屋包養，人妻意外發現刷卡紀錄、才知丈夫出軌，憤而對蔡女提告求償，法院判賠40萬元。（圖為情境照）

2025/07/13 15:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市已婚人夫去年10月上網約砲結識蔡姓女子，2人一拍即合，幾乎天天相約旅社、飯店開房，人夫甚至直接在住家附近租屋包養蔡女，幫還25萬車貸、提供生活費等，人妻意外發現開房刷卡紀錄、才知丈夫出軌，憤而對蔡女提告求償百萬，法院判賠40萬元，可上訴。

原告人妻主張，她與丈夫結婚6年育有2未成年子女，去年10月19日至12月20日，被告蔡女分別在旅館、租屋處，與丈夫交往、頻繁發生性行為，造成她精神上受有極大痛苦，蔡女還曾以臉書訊息騷擾原告，向蔡女求償100萬元精神撫慰金。

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蔡女則否認騷擾原告，自認因此事也有精神損傷，她單身無工作，有時住院醫生建議要休養，也不清楚原告夫妻間事情。

人夫到庭指稱，他與蔡女去年10月19日透過網路結識，當天就在旅館發生關係，2天後，蔡女打電話給他，說剛跟男友分手、無處可住，請他幫忙訂旅館，之後整星期2人幾乎天天見面上床，最後乾脆在自家附近租屋讓她住，還供她生活費、還25萬元車貸，因怕她拿身分證再去借錢，暫時幫她保管，直到被妻子發現，2個月內在蔡女身上花了近30萬元。

橋頭地院審理原告所提事證明確，被告未到庭答辯，衡情足見被告有故意侵害原告之配偶權且情節重大，堪以認定。審酌被告與原告配偶交往深入程度等情節，造成原告精神上痛苦，判被告應賠償精神慰撫金40萬元。

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