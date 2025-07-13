保時捷男稱1月3千罰款可停遍台南紅線 警：謠言不可信

南市警六分局交通分隊長呂雅敏澄清指，如車輛在道路紅線上違停，警方可依違停時間連續舉發，不是違停一次只能開一次罰單。（警方提供）

2025/07/13 14:13

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南1名保時捷PANAMERA超跑的男車主在網路社群Threads上公開地說，如果在台南市道路紅線停車不被拖走的話，以警察開1張紅線違停罰單6百元、1個月被開5張紅單（1月共3千元）來算，台南各地紅線路段每個月都可以讓你停。對此，市警六分局回應澄清，該保時捷男說法是錯誤訊息，針對違規停車是可以連續舉發的，不是違停1次只能開1次罰單！

據警方了解，這位在台南南區大同路段拍影片說違停開罰錯誤訊息的保時捷男，與6月27日把保時捷車停在北區成大醫院外路邊停車格，遭智慧停車柱通報車牌已註銷的車主應是同一個人。網路社群Threads（脆）有1個帳號流傳北區與南區的保時捷男這兩段影片。

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南區大同路轄區的市警六分局說明，對於網路流傳在道路紅線上違停，即使是違停1個月可能只需一共繳交3千元罰款（以1張違停紅單600元，1月被開5張紅單計算），那台南市所有紅線路段都可以停。女旁白者問說，停車費比罰單的罰款還少；保時捷男則說，如好運些，可能1個月都沒有1張罰單。旁白者笑說，這事大家看看就好，不要學；影片也註明是娛樂效果，勿當真。

警方澄清保時捷男的說法是錯誤訊息，依道交條例規定，違停在紅線上，1次可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，且針對違規停車可以依時間連續舉發，並對妨害交通安全者，可通報拖吊車拖吊移置保管；且違停車輛，若因此造成其他人車發生車禍、傷亡事故，違停者也會有相關責任，呼籲民眾勿聽信不實網路傳言、心存僥倖。

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