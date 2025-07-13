買毒卻拿到「鹽包」他超不爽糾眾當街砍人被逮

吳男等共6人當街砍人遭警逮。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/13 13:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊昨下午發生街頭砍人案，21歲翁姓男子販毒給22歲吳姓男子，而翁男卻拿鹽巴充數，吳男發現後不甘遭騙，於是相約談判。翁男僅帶1名友人赴約，吳男這方則一行6人前往，並攜帶刀具，一見面就砍人。警方獲報趕抵，將翁男等2人送醫，幸好傷口不深沒有生命危險，並於昨晚將吳等6人逮捕到案並依法送辦。

據悉，翁男在網路上發出訊息販毒，吳男依指示面交，雙方收錢交貨後各自離開。而吳男再次拿出貨物發現不對勁，一嚐竟是「鹽巴」，這才知道自己被「誆」，隨即聯繫翁男見面談判。

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雙方相約昨下午2時於新莊區八德街見面，翁男帶了1名友人赴約，不料吳男一口氣撂了5名同夥抵達現場，還人手一把武器，有的持刀、有的持棍、有的持辣椒水，剛見面一句話也不談直接動手開砍。

混亂間，翁男背部被劃中1刀，刀傷約12公分，翁男同行友人則背部有16公分刀傷，2人傷口皆不深。除刀傷外，翁等2人身上還有一大堆擦挫傷、瘀傷，吳男等人犯案後隨即離開現場。

警方獲報趕抵，將受傷的翁等2人送醫，所幸經包紮後無大礙。警方循線將吳男人馬共6人一一帶到案，並扣回摺疊刀、鋁棒、辣椒水等各式證物。警詢時，翁男承認騙了吳男，但否認持有毒品，吳男等人也承認氣不過所以動手。

警方調查，翁、吳雙方均為新莊在地年輕人，其中吳男等6人，均有多起毒品前科，警詢後依傷害、組織等罪嫌，將吳男等6人移送法辦。另翁男是否持有毒品，警方將持續深入調查，勿枉勿縱。

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警方扣回摺疊刀、棍棒、辣椒水等各式武器。（記者徐聖倫翻攝）

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