台中百大高肇事路口事故防制 最易車禍熱時曝、這路口降幅最多

台中市警局針對百大肇事路口強化防處作為，事故數比去年同期下降逾三成。（警方提供）

2025/07/13 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局針對讓用路人心驚膽跳的「百大高肇事路口」出招，靠著「數據分析＋精準防制」，讓整體車禍件數大幅下滑，其中大里區「德芳南路與環中東路口」與去年同期相比，減少26件，減少比例逾7成最多，未來也將針對百大肇事路口，持續滾動檢討，還給市民良善用路環境。

市警局每年都會分析全市交通事故資料，整理出百大高肇事路口，再深入找出肇事原因與發生時間，製作「碰撞構圖」，幫助找出每個路口最容易出事方向與情況，再邀集交通局、建設局等單位一起現地會勘，提出真正「有感」的改善策略。

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經統計，今年上半年百大肇事路口事故，與去年同期相比，降幅達33.34%，呈現下降趨勢，其中又以「大里區德芳南路與環中東路口」減少26件（-78.79%）最多、「北區中清路與五權路口」減少24件（-58.54%）次之、「北區崇德路與太原路口」減少21件（-55.26%）再次之，顯示防制成效。

交大分析，高肇事路口的事故熱時，多集中於下午5時至7時，肇事原因則以「未保持行車安全距離」最為常見，「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」及「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」等狀況也是常見肇因之一，顯見高肇事路口於尖峰時段車流量大，在車流交織的過程中，民眾若有搶快通過路口情形，易發生前後追撞事故，將持續依據碰撞構圖研擬各項勤務及執法作為，以有效防制交通事故。

大里區「德芳南路與環中東路口」與去年同期相比，減少比例逾7成最多。（警方提供）

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