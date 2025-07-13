為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南青春專案棒壘球趣味賽 百名青少年熱血開打

    台南市警察局長林國清為活動開球。（記者劉婉君攝）

    台南市警察局長林國清為活動開球。（記者劉婉君攝）

    2025/07/13 13:13

    〔記者劉婉君／台南報導〕暑假期間鼓勵青少年培養健康的休閒活動，台南市警察局今（13）日舉辦棒壘球趣味得分賽，共有百名青少年參加，並與業者合作，讓青少年在活動舉辦期間可暢玩多種運動類機台，揮灑汗水。

    青春專案「瞄準青春，一擊開轟-棒壘球趣味得分賽」，今天在仁德區的大魯閣棒壘球打擊場舉辦，台南市政府副秘書長殷世熙與警察局長林國清一同開球。

    市警局去年首次舉辦室內棒壘球趣味賽，反應熱烈，今年一開放報名也立即秒殺，共有全市16個分局100名青少年參加，遊戲內容包含有「壘球-打擊王」、「精靈-推盤王」及「投籃機-灌籃高手」等3大關卡，還有最新的HitTrax AR實境棒球模擬機，讓打者可以感受在美國大聯盟球場打球的氣氛，吸引青少年體驗。

    有參加的青少年說，平常就會和同學一起運動，現場可以暢玩多項運動類機台，很讚！

    活動會場旁並設有犯罪預防宣導專區，由少年隊、婦幼隊、交通大隊、犯罪預防科及政風室等單位，針對防制少年涉「毒、賭、詐」及「兒少性私密影像犯罪」等主軸進行宣導，讓青年朋友在活動之餘，也能充實自身法律概念。

    南市警察局舉辦青春專案棒壘球趣味賽，活動期間籃球機等多種機台並開放青少年暢玩。（記者劉婉君攝）

    南市警察局舉辦青春專案棒壘球趣味賽，活動期間籃球機等多種機台並開放青少年暢玩。（記者劉婉君攝）

    台南 市警察局舉辦青春專案棒壘球趣味賽，全市16個分局共有百名青少年組隊參加。（記者劉婉君攝）

    台南 市警察局舉辦青春專案棒壘球趣味賽，全市16個分局共有百名青少年組隊參加。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播