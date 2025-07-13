台南青春專案棒壘球趣味賽 百名青少年熱血開打

台南市警察局長林國清為活動開球。（記者劉婉君攝）

2025/07/13 13:13

〔記者劉婉君／台南報導〕暑假期間鼓勵青少年培養健康的休閒活動，台南市警察局今（13）日舉辦棒壘球趣味得分賽，共有百名青少年參加，並與業者合作，讓青少年在活動舉辦期間可暢玩多種運動類機台，揮灑汗水。

青春專案「瞄準青春，一擊開轟-棒壘球趣味得分賽」，今天在仁德區的大魯閣棒壘球打擊場舉辦，台南市政府副秘書長殷世熙與警察局長林國清一同開球。

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市警局去年首次舉辦室內棒壘球趣味賽，反應熱烈，今年一開放報名也立即秒殺，共有全市16個分局100名青少年參加，遊戲內容包含有「壘球-打擊王」、「精靈-推盤王」及「投籃機-灌籃高手」等3大關卡，還有最新的HitTrax AR實境棒球模擬機，讓打者可以感受在美國大聯盟球場打球的氣氛，吸引青少年體驗。

有參加的青少年說，平常就會和同學一起運動，現場可以暢玩多項運動類機台，很讚！

活動會場旁並設有犯罪預防宣導專區，由少年隊、婦幼隊、交通大隊、犯罪預防科及政風室等單位，針對防制少年涉「毒、賭、詐」及「兒少性私密影像犯罪」等主軸進行宣導，讓青年朋友在活動之餘，也能充實自身法律概念。

南市警察局舉辦青春專案棒壘球趣味賽，活動期間籃球機等多種機台並開放青少年暢玩。（記者劉婉君攝）

台南 市警察局舉辦青春專案棒壘球趣味賽，全市16個分局共有百名青少年組隊參加。（記者劉婉君攝）

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