港籍車手「假觀光、真領錢」 遇警盤查胡扯提款卡「我老爸的」

鄭男被詐騙集團吸收成為車手，來台在便利商店內使用自動提款機領錢。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/13 12:40

〔記者王冠仁／台北報導〕香港的鄭姓男子，表面上以觀光旅遊的名義入境台灣，實際上卻在來當詐騙集團的提領車手。他某次跑到台北市羅斯福路一處便利商店內使用自動提款機提領現金時，恰好巡邏員警路過，員警見他凌晨時刻前來領錢，而且神色緊張，立刻上前盤查，他還胡扯提款卡是「我老爸的」，但警方揭穿他謊言將他逮個正著。

警方調查，香港籍鄭姓男子在本月初以觀光旅遊的名義入境台灣，但他來台實際上卻是擔任詐騙集團的車手，拿著上線交付給他的提款卡，四處尋找自動提款機提領現金。

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鄭男近期跑到台北市羅斯福路三段一處便利商店領錢，由於當時是凌晨時刻，他卻站在自動提款機前操作許久，員警巡邏時見到，直覺有異，上前盤查。

鄭男當時神情緊張、全神貫注在操作自動提款機，渾然沒發現員警已在他身旁觀察許久；員警開口要他出示證件，他慌張聲稱自己不是台灣人，還說護照放在用來過夜的網咖中。

員警眼尖發現鄭男自稱是香港人，但卻使用台灣金融機構發行的金融卡提領現金，於是詢問他金融卡是誰的，他居然聲稱是自己父親的卡片，還說領錢是要還債。

警方當下隨即認定鄭男說詞前後不一、自相矛盾，員警隨即聯繫該金融卡所屬銀行的客服人員，查證卡片所有人身分，進而戳破他謊言。

鄭男見紙包不住火，這才說出實情。原來他因為缺錢花用，在香港透過朋友介紹「找工作」，輾轉成為詐騙集團車手，並被安排來台提領現金。

警方在鄭男身上查扣他方才提領出來的贓款4萬元、3張金融卡，將他依詐欺、違反洗錢防制法送辦。

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