扯！台中警察酒駕撞賓士闖禍 孕婦「差點原地生產」

這輛轎車追撞前方白色賓士車，34歲蔡姓駕駛涉嫌酒駕肇事，一度不斷道歉、矢口否認喝酒，還想協商「私下解決」，後來被查出是現職警員。（民眾提供）

2025/07/13 12:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名孕婦挺著大肚子與丈夫、兒子共乘賓士車返家途中，竟遭34歲蔡姓男子涉嫌酒駕追撞，她當場嚇得驚聲尖叫「差點原地生產」！而肇事駕駛事後被證實是現職警員，酒測值高達0.76毫克，不僅遠超法定標準，還一度否認喝酒、想私了，除被依公共危險罪送辦，所屬分局今天也公布懲處結果。

這起事故發生在11日晚間約9點55分，地點位於台中市潭子區圓通南路與復興路二段口，林姓孕婦當時與丈夫、國小兒子的賓士車正停等紅燈，突遭後方車輛猛然追撞，強大撞擊力道嚇得她尖叫，趕緊檢查兒子是否受傷。

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「真的嚇到差點原地生！」林女表示，她即將臨盆，車禍發生當下腦中一片空白，更讓她氣憤的是，撞人的白衣男子雖然不斷道歉，卻矢口否認喝酒，還想與其丈夫協商「私下解決」，甚至主動提議要送她去醫院安撫情緒，但丈夫不為所動，堅持報警處理。

轄區大雅分局男子獲報趕往處理，兩輛車車頭、車尾均有毀損，所幸無人受傷，經實施酒測，果不其然，蔡男酒精濃度竟高達0.76毫克，今天也被爆出是台中市和平分局警員。

所屬分局今天表示，經查，蔡員11日晚間在快炒店餐敘後返家途中發生交通事故，經實施酒測，酒測值超過標準值，依公共危險罪將蔡員移送台中地方檢察署偵辦，檢方諭知無保請回，但該分局立即行政懲處從重記一大過並調整服務地區，另相關人員考監責任均依規定議處，而事發後已規劃執行加強專案督導，杜絕酒駕情事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

這輛白色賓士車被後方轎車追撞，34歲蔡姓駕駛涉嫌酒駕肇事，一度不斷道歉、矢口否認喝酒，還想協商「私下解決」，後來被查出是現職警員。（民眾提供）

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