扶弱濟貧！從警40年捐1400萬 宜蘭澳花所長胡傳明榮退

蘇澳警分局澳花派出所所長胡傳明將在16日屆齡退休。（記者江志雄攝）

2025/07/13 12:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳警分局澳花派出所所長胡傳明從警40年期間，常資助貧苦人家，累計捐出1400萬元，花掉大半積蓄，他將在7月16日屆齡退休，讓外界相當不捨。胡傳明感性地說，天下無不散筵席，最大心願是交棒傳承讓愛延續。

胡傳明是台東布農族人，警校畢業後分到蘇澳警分局服務，2014年接任澳花派出所長。位處宜蘭縣境之南的南澳鄉澳花村，是個泰雅部落，有不少經濟弱勢家庭，他上任後幫助貧病拋磚引玉，多個慈善團體被他感動，陸續加入資助行列，形成善的循環，澳花派出所成了另類愛心轉運站。

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未婚的胡傳明，從警善行不勝枚舉，2016年澳花村高姓村民病危，因妻子離家，放心不下4名年幼子女，胡傳明在病榻旁許下承諾，「安心走吧，我會幫你照顧孩子」，高男似乎放下心中大石頭，不久撒手人寰，他事後履行諾言，一手包辦高家4個孩子家用及學費，直到他們成年為止。

高家孩子對胡傳明的恩情念念不忘，長大後撰寫「千字感謝文」給警政署長說，「我們雖然失去親生爸爸，但上天又送來一個父親」，這段扣人心弦故事傳為美談。

「所長，謝謝您，有空要回來看我們！」胡傳明40年警職生涯都在蘇澳警分局轄區度過，如今即將告老還鄉，澳花村民依依不捨地向他道別，上演一幕幕的催淚場景。

胡傳明說，他會把善心團體及受助名單做成清冊，交棒給澳花派出所新任所長，持續散播愛的種子，他返回台東老家後，將化身為愛心志工，關心家鄉弱勢家戶，讓愛永不止息。

南澳鄉澳花村長輩不捨胡傳明（右）退休。（記者江志雄攝）

胡傳明任職期間，澳花派出所成了另類的愛心轉運站。（記者江志雄攝）

胡傳明（右）擔任澳花派出所所長幫助貧病拋磚引玉，不少善心團體加入資助行列。（圖由胡傳明提供）

胡傳明從警40年來，扶弱濟貧，獲頒獎狀逾百幀。（資料照）

胡傳明（右）曾獲前警政署長陳家欽（左）表揚。（資料照）

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