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    台中保時捷男才高檔「海派」狂歡 酒駕闖紅燈撞小黃...連號誌箱都噴飛

    保時捷休旅車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    保時捷休旅車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    2025/07/13 10:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子今（13）日凌晨從知名「海派酒店」喝完酒後，駕駛新車要價300多萬元起跳的保時捷凱燕休旅車上路，不料行經西屯區路口時闖紅燈高速直行撞上計程車，甚至失控衝上人行道撞飛號誌控制箱，現場一片狼藉，結果其酒測值嚴重超標，警方當場逮捕送辦。

    第六分局在今天凌晨4點15分獲報，西屯區黎明路三段、青海路二段口發生交通事故，經查，25歲的賴男當時才剛從高檔的海派酒店喝完酒，隨即駕駛保時捷凱燕休旅車沿黎明路往西屯路方向行駛，卻未遵守交通號誌，直接闖紅燈衝進路口，撞上當時沿青海路正常行駛，由58歲林姓運將駕駛的計程車。

    而猛烈撞擊導致兩車車頭嚴重毀損，車身多處損毀，保時捷還瞬間失控撞上路旁設備，將一座號誌控制箱撞飛，只見現場汽車零件散落一地，號誌控制箱與基座分離，一片狼籍，至於兩名駕駛都受到臉部及身體擦挫傷，所幸無生命危險。

    警方隨後對賴男實施酒測，測得酒精濃度竟高達1.09毫克，嚴重超過法定標準值，警方今天上午依公共危險罪嫌將賴男並移送台中地檢署偵辦，後續肇事責任則由交通事故鑑定單位進一步釐清。

    第六分局表示，酒後駕車不僅危及自身安危，更對他人生命構成重大威脅，警方將持續加強取締酒駕違法行為，展現維護交通安全的決心，籲請民眾切勿心存僥倖、以身試法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    保時捷休旅車失控再撞路旁的號誌控制箱。（民眾提供）

    保時捷休旅車失控再撞路旁的號誌控制箱。（民眾提供）

    計程車的車頭也受損嚴重。（民眾提供）

    計程車的車頭也受損嚴重。（民眾提供）

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