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    首頁　>　社會

    失意男路邊翻餿水桶 台中警暖心助果腹還送物資

    郭姓男子多日未進食肚子餓，打開餿水桶找食物，霧峰分局員警上前關心帶回警局提供熱食。（記者陳建志翻攝）

    郭姓男子多日未進食肚子餓，打開餿水桶找食物，霧峰分局員警上前關心帶回警局提供熱食。（記者陳建志翻攝）

    2025/07/13 10:17

    〔記者陳建志／台中報導〕一名從台北流浪到台中的郭姓男子（46歲），日前因沒錢吃飯餓到受不了，竟在台中市大里區永大街附近，打開餐廳外的餿水桶找食物食用，台中市警局霧峰分局國光派出所警員侯彥瑋、盧品妤巡邏經過發現，立即上前關心，得知處境後將他帶回警局，準備熱食、點心讓他填飽肚子，還致贈罐頭等物資，並通知社會局安置，讓郭男感動落淚。

    霧峰分局國光派出所警員侯彥瑋、盧品妤日前傍晚5點多巡邏經大里永大街，發現一名男子打開餐廳外的餿水桶，拿取裡面丟棄的食物食用，立刻上前關心，男子告知自己姓郭（46歲），從台北流浪到台中，因生活困頓，在外挨餓受凍，已多日未進食，出於無奈只得從餿水桶中尋找食物果腹。

    員警不忍，立刻將他帶回警局，提供熱騰騰的泡麵及點心，協助他暫時解決溫飽問題，讓其感受到社會的溫暖與關懷，還準備罐頭等物資讓他帶走，郭男一見到香噴噴的泡麵，臉上終於露出興奮又滿足的笑容，並感動得眼淚奪眶而出，頻頻點頭感謝警方，離開前還向警方鞠躬敬禮。

    員警侯彥瑋將郭男帶回警局，提供泡麵等食物讓他果腹，讓郭男相當感動。（記者陳建志翻攝）

    員警侯彥瑋將郭男帶回警局，提供泡麵等食物讓他果腹，讓郭男相當感動。（記者陳建志翻攝）

    員警侯彥瑋將郭男帶回警局，提供泡麵等食物讓他果腹，讓郭男相當感動。（記者陳建志翻攝）

    員警侯彥瑋將郭男帶回警局，提供泡麵等食物讓他果腹，讓郭男相當感動。（記者陳建志翻攝）

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