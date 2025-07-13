拜關公也沒用！台中警方破暴力討債集團 起獲M4突擊步槍

台中市刑大偵一隊破獲廖姓主嫌為主的暴力討債集團，起獲M4突擊步槍、子彈、霰彈槍子彈等證物。（記者陳建志翻攝）

2025/07/13 09:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中市刑大偵辦一起以廖姓主嫌（49歲）為首的暴力討債集團，受託處理工程及債務糾紛，若不從就毆打還亮槍恐嚇，警方日前收網，逮捕廖男等6名共犯，還查獲M4突擊步槍1支、子彈29顆、改造子彈310顆及霰彈槍子彈17顆、安非他命等證物，訊後移送台中地檢署偵辦，廖男聲押獲准，並依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌起訴。

台中市刑大偵一隊獲報，廖姓男子（49歲）擁槍自重組成暴力討債集團，受託幫人處理債務糾紛，一名新竹的邱姓被害人，與人有工程款糾紛，廖男將他誘出後，指揮集團成員毆打成傷，還恐嚇要將他的腿打斷，致邱男心生畏懼，藉故逃離現場。

請繼續往下閱讀...

另一名住在台中的林姓被害人，因與人有財物糾紛，廖嫌即持偽造本票債權向其索討，林男不願意配合，廖嫌遂夥同成員恐嚇、威迫，強拆工程鷹架變賣償還，行為相當囂張。

台中市刑大偵一隊獲報後，由台中地檢署檢察官指揮偵辦，暗中進行蒐證，日前進行拘提、逮捕廖姓主嫌及共犯等6人，現場查扣M4突擊步槍1支、彈匣1個、子彈29顆、改造子彈310顆、裝飾子彈420顆及霰彈槍子彈17顆、安非他命1包、不明藥錠9.5顆、不明菸油4罐（49.03公克）、手機2支、名牌手錶6支及毒品吸食器1組等證物。

警方還在現場發現廖嫌平時拜關公，租屋處還擺設金元寶、金蟾聚寶盒、木雕毛筆，祈求財源廣進、大筆進財，希望業績長紅，日進斗金，不過做壞事神明也不保佑，最後仍栽在警方手裡。

廖男等6人經檢方偵辦後，依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌起訴。

廖男在租屋處擺設木雕關公，祈求招財進寶，不過仍被警方破獲。（記者陳建志翻攝）

廖男在租屋處擺設金元寶、金蟾聚寶盒，祈求財源廣進，不過仍栽在警方手裡。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法