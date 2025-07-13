追喪屍煙彈竟追出棄屍！台北艋舺大道檳榔攤命案3人收押1女交保

台北地院昨（12）日深晚裁定，李男等3人羈押禁見，另一名湯女則10萬元交保。（記者吳昇儒攝）

2025/07/13 09:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕19歲鄭姓男子9日被追緝喪屍煙彈的員警發現遭棄屍在台北市萬華艋舺大道檳榔攤2樓。在地警方接手偵辦後，陸續拘提動手毆人的李姓男子及其女友與涉案人到案說明，11日下午將犯嫌送往台北地檢署複訊。檢察官偵訊後，向法院建請羈押李男等人。台北地院昨（12）日深晚裁定，李男等3人羈押禁見，另一名湯女則10萬元交保。

檢警初步調查，主嫌李男和死者、涉案者平日兄弟相稱，認定李男是團體中的領頭大哥，混跡宮廟活動當陣頭、八家將。但因李男女友年僅18歲，被19歲鄭男糾纏，醋意大發，找了7男2女將他騙到檳榔攤二樓辦公室，持球棒毆擊、拳打腳踢，鄭男不支倒地昏厥，現場獨留16歲黃姓少年看守；因鄭男當下仍有反應，均以為沒事，看守者便到一樓沙發睡覺。

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新北市汐止警分局緝毒人員追查喪屍煙彈時，一路追到該處檳榔攤，進入查緝時只見黃姓少年趴在一樓大廳沙發呼呼大睡，隨後在他身上搜出依托咪酯煙彈。等到二樓查看時，才發現鄭男已經氣絕身亡，趕緊通報當地萬華警分局協助調查。

警方連夜追查，將李男、許女等8名男女帶回偵訊，再加先前逮捕的黃姓少年，全案落網共計9人，其中有5名未成年在場觀看或參與凌虐。

警方經交叉比對和隔離偵訊，勾稽比對出，李男、許女和許女的26歲湯姓女友、27歲朱男、16歲少年、黃姓少年等共6人涉嫌動手，成年者移送北檢複訊，未成年者移送少年法庭審理。

檢察官複訊後，向法院聲請羈押李男等人，台北地院昨日深夜裁定李男、許女及羈押禁見，湯女則以10萬元交保，並限制住居及出境、出海。

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