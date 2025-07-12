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    炸雞吃一半聞到焦味 台南肯德基東門店火警

    裝飾牆內有明火竄出。（民眾提供）

    裝飾牆內有明火竄出。（民眾提供）

    2025/07/12 22:21

    〔記者王捷／台南報導〕台南市東區東門路的肯德基東門店今日晚間發生火警，消防局20分鐘內撲滅，無人傷亡，據了解是外牆裝飾板疑似電線短路起火，現場已停止供餐，起火原因仍待火調釐清。

    晚間近8時，東門路二段的肯德基，2層樓RC結構的列管場所有明火竄出，店內員工發現外牆冒煙，有焦味傳出，立即撥打119報案並引導顧客疏散，約10名員工與民眾在火勢擴大前安全離開，未傳出有人受傷或受困。燃燒區域主要集中於店面外牆裝飾板，初步估計燃燒面積約3平方公尺。

    台南市消防局出動18輛消防車與40名警義消前往搶救，車組於晚間7時58分抵達現場後佈線灌救，4分鐘內完全撲滅，現場無波及店內主要設施，但詳細財損仍待後續清點，起火原因將由火災調查人員進一步釐清，轄區消防單位亦已在現場實施防火宣導，提醒業者加強用電與裝修材料的管理。

    肯德基1930年創立於美國肯塔基州，由桑德斯上校特製的炸鍋、香料起家，1985年由統一企業引進台灣，今年是該品牌來台40年，首店設於台北西門町，1987年進軍南部，在台南中正路開出府城首店，歷經統一企業退出、股權多次轉手，全台門市近200家。

    肯德基員工在消防員協助下讓消費者撤離。（民眾提供）

    肯德基員工在消防員協助下讓消費者撤離。（民眾提供）

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