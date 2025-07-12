悠遊卡再爆「刷退變現」！台北、桃園、台中站皆傳出 台鐵已報案

日前傳出高中生破解晶片擅改金額，悠遊卡淪為提款機，示意圖。（資料照）

2025/07/12 18:47

〔記者劉慶侯／台北報導〕台鐵公司近日發現，有民眾使用偽造悠遊卡，在售票窗口辦理電子定期票退票，得手逾1.2萬元，今日正式向鐵路警察局報案。警方初步調查，台北、桃園、台中近日都有發生類似案件，懷疑是有犯罪集團涉入，警方目前鎖定一名嫌犯，將循線追查到案。

這是繼日前才發生的17歲高中生破解悠遊卡晶片編碼，竄改寫金額「無本儲值」後刷退變現，不法獲利逾60萬元，再次發生的悠遊卡遭偽造事件。

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台鐵公司台北站是在7月6日，發現有名男子以悠遊卡辦理退票，先是兩筆共退3366元；7月9日三筆共退9585元，最後一次是站務員發現，退票票卡卡號曾辦理過退票，要查問時對方迅速逃離。

台鐵台北站過濾釐清，證實對方是使用偽造悠遊卡，在售票窗口辦理電子定期票退票，多次牟取不法利益，台鐵公司今日向鐵路警察局報案，提出詐欺、偽造文書及妨害電腦使用案告訴。

鐵路警察局表示，使用偽造悠遊卡，將觸犯刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。第210條偽造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

第359條無故變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科六十萬元以下罰金。鐵路警察局表示，民眾切勿貪念纏身以免誤蹈法網。

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