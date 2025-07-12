蘆洲警執勤車禍骨折 送醫20餘小時未開刀分局緊急協調

新北市警蘆洲分局王姓警員趕往處理糾紛，在路口撞上轎車，大小腿骨折，疼痛難耐。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/12 18:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局王姓警員11日騎警用機車支援途中，鳴警笛、燈搶過紅燈路口發生車禍，整個人撞飛墜地，當晚9時前送到台北市新光醫院救治，被檢出大腿開放性骨折、小腿骨折共斷成四節，但到院21小時仍未開刀，警員疼到以嗎啡止痛，新北警方除透過北市警友軍，也請託民代協調院方加快救治，但截至截稿，仍遲未對受傷、住院警員開刀，家屬、同事都很著急。

蘆洲警分局透露，目前正全力協調院方加速開刀救治，避免病情機轉，若今晚仍無法開刀，不排除透過衛生單位協調，轉院盡速給予同仁最好救治，以免延誤病機。

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據了解，這起事故發生在11日晚間8時20分許，新北110獲報蘆洲區中正路附近傳出糾紛，28歲王姓警員獲派趕往處理，未料途經中正、民族路口時，撞上綠燈通過馬路的一輛奧迪轎車，王員撞擊車頭仍彈飛墜地，痛得在地翻滾，駕駛、路人見狀報案，消防趕抵將受傷警員包紮送醫，到院被檢出大腿開放性骨折、小腿骨折、胸口挫傷，持續住院，但到院20餘小時，院方仍未開刀救治。

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