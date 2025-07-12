單戀女店員釀殺機 恐怖貨車司機風雨夜羈押

貨車司機刺傷女店員後焚車、跌落山溝重傷，經半月戒護治療，在暴雨夜移送法院，裁定羈押未禁見。（民眾提供）

2025/07/12 18:16

〔記者王捷／台南報導〕陳姓貨車司機疑單戀于姓彩券行女店員遭拒，上個月22日持美工刀殺害于女未遂，逃逸後焚車不慎引火自焚並跌落山溝重傷，緊急送往醫院搶救，警方派員戒護約半個月，在10日風雨夜移送陳男，台南地方法院裁定羈押。

回顧案情，50多歲的陳男疑愛慕台南北區一家彩券行的40多歲于姓女店員，雖然雙方都非單身，但陳男常至彩券行消費，頻頻送餐、分紅中獎彩金表達好感，但于女始終將他視為一般顧客。

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6月22日下午，陳男因情緒失控，持美工刀闖入店內朝于女猛刺數刀，並以椅子毆打、出腳猛踹。行凶後陳男駕車逃逸，于女送醫搶救後保住性命。

南警五分局透過追查貨車的GPS定位，發現陳男逃往龍崎山區，疑想用上衣沾汽油燒車滅證，但不慎引火自焚，翌日上午在4公尺深的山溝發現身受重傷的陳男，緊急救出送醫。

由於陳男有逃亡、滅證的疑慮，警方也擔心陳男就醫時可能會逃亡，預計陳男可能需要1個月治療，安排300多人次警力戒護，但颱風丹娜絲來襲，各種突發狀況也需要警力，甚至警五分局的部分派出所一度剩單警值班，雖然颱風走了，台南又迎來豪雨警戒，因此一等陳男離開加護病房、身體狀況穩定，連夜將陳男移送台南地檢署。

台南地院指出，陳男所涉殺人未遂及恐嚇危害安全等罪是重罪，且有逃亡、滅證，及可能反覆實施恐嚇犯罪的疑慮，所以裁定羈押，並未禁止接見。

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