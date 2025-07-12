行車糾紛罵「送你去殯儀館」恐嚇被起訴 法官審理大逆轉

王男罵「送你去殯儀館」恐嚇被起訴，法官認為是情緒抒發語句，諭知無罪。（情境照）

2025/07/12 16:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹王男與陳男發生行車糾紛，王男接連兩次恫嚇「我送你去殯儀館」，檢方依恐嚇罪起訴王男，新竹地院審理認為，王男的話應屬情緒抒發語句，沒有致人於死地的惡害通知，沒有真正要加害陳男的意思，不構成刑法恐嚇罪，諭知全案無罪。

檢方起訴指控，王男與陳男前年3月30日下午在新竹縣因行車爭執，接續對陳男恫嚇2次稱「..我送你去殯儀館..」等語，使陳男心生畏懼，依恐嚇罪嫌起訴。

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王男堅決否有恐嚇犯行，辯稱他當時是說「我差點被你送去殯儀館」，並不是說「送你去殯儀館」。

法官當庭勘驗行車紀錄器畫面，發現陳男與王男開車左轉時，對有無禮讓直行的王男一事有所爭執，陳男「到警察局，去警察局講要不要！」王男「什麼警察局？我送你去殯儀館！」、「不用啦，我送你去殯儀館！」

法官認為，被告當時真意應係對告訴人回應有所不滿，進而為情緒抒發語句，沒有致告訴人於死地的惡害通知，無加害告訴人之意。

經法官勘驗行車紀錄器畫面，二人口角爭執結束後，被告旋即騎車離去，而告訴人則開車在後尾隨，假如被告主觀上係基於加害告訴人生命之意，而口出「送你去殯儀館」，何以於口角結束後，即逕自離去？

況且，雙方並不相識，本次行車糾紛亦屬偶發，則在雙方已爆發口角爭執脈絡看來，無法認定王男為抒發積怨而口出惡言，主觀上有恐嚇陳男的犯意，判決王男無罪。

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