為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    行車糾紛罵「送你去殯儀館」恐嚇被起訴 法官審理大逆轉

    王男罵「送你去殯儀館」恐嚇被起訴，法官認為是情緒抒發語句，諭知無罪。（情境照）

    王男罵「送你去殯儀館」恐嚇被起訴，法官認為是情緒抒發語句，諭知無罪。（情境照）

    2025/07/12 16:39

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹王男與陳男發生行車糾紛，王男接連兩次恫嚇「我送你去殯儀館」，檢方依恐嚇罪起訴王男，新竹地院審理認為，王男的話應屬情緒抒發語句，沒有致人於死地的惡害通知，沒有真正要加害陳男的意思，不構成刑法恐嚇罪，諭知全案無罪。

    檢方起訴指控，王男與陳男前年3月30日下午在新竹縣因行車爭執，接續對陳男恫嚇2次稱「..我送你去殯儀館..」等語，使陳男心生畏懼，依恐嚇罪嫌起訴。

    王男堅決否有恐嚇犯行，辯稱他當時是說「我差點被你送去殯儀館」，並不是說「送你去殯儀館」。

    法官當庭勘驗行車紀錄器畫面，發現陳男與王男開車左轉時，對有無禮讓直行的王男一事有所爭執，陳男「到警察局，去警察局講要不要！」王男「什麼警察局？我送你去殯儀館！」、「不用啦，我送你去殯儀館！」

    法官認為，被告當時真意應係對告訴人回應有所不滿，進而為情緒抒發語句，沒有致告訴人於死地的惡害通知，無加害告訴人之意。

    經法官勘驗行車紀錄器畫面，二人口角爭執結束後，被告旋即騎車離去，而告訴人則開車在後尾隨，假如被告主觀上係基於加害告訴人生命之意，而口出「送你去殯儀館」，何以於口角結束後，即逕自離去？

    況且，雙方並不相識，本次行車糾紛亦屬偶發，則在雙方已爆發口角爭執脈絡看來，無法認定王男為抒發積怨而口出惡言，主觀上有恐嚇陳男的犯意，判決王男無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播